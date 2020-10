Niega Ssa escasez de dosis contra influenza

No existe desabasto de vacunas contra la influenza, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, y enfatizó que el gobierno federal adquirió 36 millones de dosis, una cantidad superior, si se compara con temporadas invernales anteriores.

Sin embargo, dijo que a diferencia de otros años, ha habido un incremento en la demanda, por lo que puede ocurrir que un día se agoten las dosis en un centro de salud.

“No hay desabasto de vacunas en México, compramos 36 millones y medio de dosis contra la influenza.

“Estas compras están garantizadas porque hay un contrato multianual, no se preocupen, están las vacunas, no están en un refrigerador en cada centro de salud, pero la empresa fabricante las trae de su centro de producción y conforme van llegando en embarques programados se distribuyen.

“Puede pasar que vaya una persona y no haya, sí, porque la demanda ha crecido, pero si va en otro momento, encontrará la dosis”, detalló.

En conferencia de prensa, el funcionario destacó que la vacuna contra la influenza no tiene como propósito reducir la transmisión de la epidemia por Covid-19, sino evitar complicaciones en poblaciones de riesgo, por lo que llamó a aquellas personas que no formen parte de estos grupos a no solicitar la dosis.

“La tercera parte de todas las poblaciones se va a infectar de influenza, tenga o no síntomas, sólo una proporción pequeña, que se estima entre 5%, 8% y 12% de las personas con síntomas, va a tener enfermedad grave”.

Al presentar datos sobre el avance de vacunación en población vulnerable, reveló que en los 15 días que lleva la campaña se ha cubierto 8% del total de personas de riesgo, siendo el personal de salud el grupo con más aplicación, con 75%.

En cuanto al panorama de Covid-19, José Luis Alomía, director de Epidemiología, informó que el país contabiliza 85 mil 704 decesos, un incremento de 419 con respecto al pasado jueves, mientras que en casos confirmados sumó 841 mil 661, 6 mil 751 más que el día anterior.

Sobre la ocupación hospitalaria, dijo que hay 28 mil 424 camas generales, de las que 20 mil 76 están disponibles y 8 mil 348, ocupadas.

Indicó que Nuevo León, Chihuahua y Durango son los estados con más porcentaje de ocupación, con 56%, 56% y 49%, respectivamente.