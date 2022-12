Niega AMLO uso de dinero público en su marcha

Veracruz, Ver.— Ante la denuncia de la oposición en el INE por el presunto uso de recursos públicos en la marcha para festejar cuatro años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador los retó a que presenten pruebas.

En conferencia de prensa en el Museo Naval México, el Mandatario llamó a que sea la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEDE) la que resuelva, pero recordó que sus opositores no han podido levantar el vuelo.

“Están en su papel, es una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas. Hace un momento recordaba a Juárez, y él tenía una frase que aplica en estos tiempos. Decía: ‘El triunfo de la reacción es moralmente imposible’”.

Señaló que sus opositores “no hacen más que denunciar, criticar, cuestionar e insultar, pero no hay imaginación, no hay talento. Como no tienen convicciones, porque para hacer política se necesita tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores.

“Hay algo en nuestra Constitución que estamos obligados a respetar, que es la libertad de creencia, pero esto da una idea de cómo están de desesperados nuestros adversarios. Entonces, de todo es una denuncia. Que presente las pruebas”.

“¿No le preocupa?”, se le preguntó al Mandatario.

“Claro que no, porque tengo el tribunal de mi conciencia, que es el que me preocupa. Si hace uno algo malo y si se tiene conciencia no puede uno estar tranquilo. No es nada importante ni llega a ser anécdota, es parte de la desesperación. Y también tiene que ver con los medios, no con todos, pero esto lo vuelven gran noticia, nada más que ya no funciona.

En compañía del gobernador Cuitláhuac García , el Mandatario recomendó a la oposición que revise su estrategia, pues manifestó que es muy sencillo de entender por qué fracasan.

“Primero, porque para ellos no existe el pueblo, menosprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo. Para ellos, la política es asunto de los políticos, la clase política, el círculo rojo, la cúpula. Eso ya cambió, ahora la política es asunto de todos. Hay que entender una nueva realidad que se está viviendo en el país.

“Lo segundo es que, además de esa actitud conservadora, reaccionaria, de negar la capacidad que tiene el pueblo de tomar conciencia, además de eso, tienen muy malos asesores. Imagínense que el jefe político es Claudio X. González, él es el que le da orden al del PRI, al del PAN, al del PRD”, aseveró.

Las corcholatas con capacidad

El Presidente afirmó que a Morena le sobra capacidad y quien resulte electo por la gente será un candidato con experiencia.

“Los que están para ser candidatos de nuestro movimiento son de primera. Estoy muy contento y satisfecho, no son iguales, pero son gentes con mucha experiencia. Sería lamentable que después de iniciar un proceso de transformación no tuviésemos relevo, pero nos sobra capacidad”, dijo.

Aseguró que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López son sus hermanos y que él se mantendrá al margen del proceso en el interior de Morena para elegir a su aspirante presidencial.



Con información de Alberto Morales