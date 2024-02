Acapulco, Guerrero.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó que obispos de Guerrero sigan en pláticas con organizaciones criminales para pacificar la entidad, pero aclaró: “nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar”.

“El que quiere abandonar ese infierno, porque también eso se tienen que tener muy claro, como dice la canción, ‘la jaula, aunque sea de oro no deja de ser prisión’ porque estar en una banda tiene que andar a salto de mata, no está tranquilo, no vive en paz, y ¿a cambio de qué? De la troca, de la camioneta último modelo, del dinero, del lujo barato”, dijo.

En conferencia de prensa, en las instalaciones de la 12 Región Naval, López Obrador dijo que quien quiera salir de esa vida lo puede hacer.

“Por eso estamos ayudando a los jóvenes, para que tengan trabajo y garantízales el estudio”.

Aseguró que es mejor vivir modestamente que con esa angustia.

