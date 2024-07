Un total de 253 militantes del Partido Acción Nacional (PAN), exigieron al dirigente nacional Marko Cortés Mendoza alternancia paritaria en el proceso de renovación de la presidencia albiazul, a fin de que la próxima dirigente sea mujer.

La carta, firmada por María del Rosario Castro Lozano, expresidenta municipal de Ciudad Lerdo y exdiputada local en Durango, también está dirigida a la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del CEN 2021-2024.

“En mi carácter de militante del Partido Acción Nacional, por mi propio derecho y en representación de 253 mujeres militantes del PAN (…) solicitamos al C. Marko Cortés Mendoza, en su calidad de presidente del Consejo Nacional del PAN, que se aplique el criterio de alternancia paritaria en la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional, a fin de garantizar la igualdad sustantiva, de tal forma que las fórmulas participantes sean exclusivamente encabezadas por mujeres”.

En el oficio las militantes hacen patente su inconformidad, ya que dicha solicitud también fue presentada a nivel local ante el pleno del Consejo del PAN en Quintana Roo.

“Nuestra solicitud fue ignorada y en consecuencia las peticionarias fuimos invisibilizadas, lo que significa la omisión de una petición concreta orientada a garantizar la paridad sustantiva, vulnerando con ello nuestros derechos político-electorales”, se detalla.

La firmante denuncia que adicionalmente hizo llegar su petición a las autoridades del partido en ese estado a través de mensajes de texto, de los que no recibió respuesta.

“Cabe hacer mención que de manera paralela a la presentación del oficio me permití hacer de su conocimiento este tema a través de un mensaje de WhatsApp, y me sorprendió que mi mensaje no le mereciera la mínima consideración, toda vez que, aunque fue leído, no tuve respuesta alguna de su parte, lo cual puede interpretarse que no es de su interés”, dijo.

En virtud de que la petición no fue contemplada en la última sesión del Consejo Nacional, “solicitamos que, en plenitud de sus atribuciones, ésta se turne a la Comisión Nacional de Elecciones a efecto de que la misma sea analizada”.