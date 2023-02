“Morena planea una chicanada con el Plan B”

La periodista Beatriz Pagés asegura que hay una estrategia de Morena en el Senado para hacer una “chicanada” y aplazar la aprobación en su totalidad del plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se quede sin tiempo para atender las controversias constitucionales.

Pagés Llergo Rebollar será junto al ministro en retiro José Ramón Cossío, oradora durante la concentración que organizaron más de 80 grupos de la sociedad civil que aglutinan [email protected], y que se realizará en el Zócalo capitalino frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Hay un plan por parte de Morena de hacer una chicanada para retrasar la votación en el Senado y que la Corte no tenga tiempo de llevar acabo el procedimiento para atender las controversias, y que una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación ya no se pueda atender. Por eso, si llegado el día de la marcha no se ha atendido, exigiremos a los senadores que esta reforma sea procesada a la brevedad”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

La también directora de la revista Siempre detalló que fue elegida como oradora por su permanente lucha en favor de la democracia: “Yo como periodista he dedicado todos estos cuatro años desde mi trinchera, que es la revista Siempre, a defender y a exhibir un régimen autoritario como el que tenemos, y por otro lado a defender la democracia y por supuesto a exhibir todo este proyecto oficial para violentar y para desmantelar al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los órganos autónomos”, declaró.

Exigió a los senadores que, desde ya, den trámite al plan B electoral: “Que procesen esta reforma para que la Corte tenga tiempo suficiente para poder también invalidar el plan B, se verían muy mal los senadores al intentar hacer una trampa a la Constitución, creo que quedarían muy evidenciados si lo hacen con este tipo de chicanadas, y también pedir que cuando menos desechen los dos artículos faltantes”.

La comunicadora y política explicó que el próximo domingo 26 de febrero, a través de la concentración #MiVotoNoSeToca, que se replicará en más de 62 ciudades de México y el mundo, emitirá un mensaje en defensa de la democracia.

“Los temas que trataré serán la defensa de la democracia en un momento en que está atravesando por un serio riesgo debido a la aprobación del plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador, que busca el desmantelamiento del INE y que tendría como consecuencia un impacto muy serio y en la credibilidad de las elecciones, sobre todo en la confiabilidad y en el respeto del voto”, declaró.

En el acto, expuso, hará también un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia “para que en el momento de atender las acciones de inconstitucionalidad que ya fueron presentadas, invaliden ese plan B, que atenta contra la democracia, atenta contra la confiabilidad del voto, atenta contra las libertades y atenta contra la autonomía del Instituto Nacional Electoral”.

De igual forma, indicó, exhortará a la ciudadanía para iniciar una “revolución de conciencias” rumbo a 2024: “Para que la gente vote, para sacar a los indecisos, para combatir la apatía de la ciudadanía, porque es la única forma en que podremos combatir una elección de Estado como la que está instrumentando el gobierno desde este momento, tanto en el Estado de México, como en Coahuila, como rumbo a 2024”

Pagés Llergo Rebollar aseguró que si el plan B de la reforma electoral es aprobado y los ministros de la Suprema Corte no logran invalidarlo o deciden no hacerlo, “México entraría de lleno a una ruta sin retorno, porque se abriría la puerta de par en par a la posibilidad de una instauración de un régimen absolutamente dictatorial y totalitario”.

Por ese motivo, insistió, la ciudadanía debe acudir al Zócalo el próximo 26 de febrero.

“La ciudadanía es la que va a defender el futuro del país, de la ciudadanía va a depender si se mantiene en el poder este gobierno populista y autoritario o si en 2024 logramos salvar a México de una dictadura, por eso debemos salir a las calles y levantar la voz para presionar y exigir tanto al gobierno como al Poder Legislativo, y por supuesto, al Poder Judicial, tomar las decisiones necesarias en favor de la democracia, en ninguna dictadura han sido los partidos políticos los que han derribado a regímenes totalitarios, quienes han sacado del poder a dictadores y a tiranos son los ciudadanos, es la movilización y la resistencia social, no los partidos, de ahí la importancia que tendrá el 26 de febrero con esta gran convocatoria”, aseveró.

Para finalizar, la periodista Pagés Llergo Rebollar indicó que en el evento llamarán a los partidos políticos de oposición para que se mantengan unidos: “Si no lo hacen, dejarán la cancha libre para consolidar un proyecto político que desde el 1 de diciembre de 2018 lo vimos con patas, cola, pico y todo para no dejar la silla presidencial”, subrayó.