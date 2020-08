El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y aspirante a la dirigencia nacional, Mario Delgado, hizo un llamado a la unidad, a superar los jaloneos y las disputas internas y concentrarse en el proceso electoral de 2021.

En conferencia de prensa virtual, el legislador pidió dejar atrás los jaloneos políticos y los pleitos en tribunales.

"Hacerle un llamado a los militantes y simpatizantes a la unidad, a dejar atrás los jaloneos, los tribunales, las disputas estériles, para concentrarnos en lo que verdaderamente importa", pidió.

"El llamado a la unidad, a superar ya las diferencias para ir a lo verdaderamente importante; lo que va a estar en disputa en el 21 es la continuidad del proyecto de la transformación y eso nos corresponde a todos nosotros. El llamado a la unidad, a superar ya las diferencias para ir a lo verdaderamente importante; lo que va a estar en disputa en el 21 es la continuidad del proyecto de la transformación y eso nos corresponde a todos nosotros".

Como aspirante a la dirigencia nacional, Delgado propuso la formación de "Comités de Defensa de la Cuarta Transformación", reimprimir el periódico Regeneración, que era un órgano de propaganda de Morena; así como arrancar el Instituto Nacional de Formación Política para la formación de cuadros.

Defendió la aplicación de una encuesta por parte del Instituto Nacional Electoral entre los militantes de Morena para elegir al nuevo Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. Puesto que, dijo, si se lleva a cabo con una metodología transparente, permite conocer la opinión de un grupo poblacional con un nivel de confianza muy alto.

"Entonces, no hay manera de hacer cargada en una encuesta, porque no es una votación, no es una asamblea, es un proceso aleatorio. No sabemos en este momento a quién le va a tocar opinar sobre la dirigencia de Morena en esta encuesta", dijo.

Dijo que existe una intención de confundir y comparar a los integrantes de Morena con los videos en contra de militantes panistas, y las acusaciones de corrupción del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, contra los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Esto luego de que la semana pasada se dió a conocer una serie de videos en donde se observa al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, recibiendo sobres de dinero en efectivo para apoyar la campaña presidencial de 2018.

"Es decir, equiparar a los videos que hemos visto de millones de pesos sobornando a senadores, a diputados, para una reforma que fue contra el patrimonio de nuestro país, la reforma energética, eso es la corrupción a lo grande y donde hay señalamientos directos al expresidente Peña, al expresidente Calderón por parte de Emilio Lozoya. Otra cosa es una aportación, como muchos dimos durante mucho tiempo para la formación del movimiento".

Sobre el próximo periodo ordinario de sesiones que arrancará el 1 de septiembre, dijo que la eliminación del fuero presidencial será el primer punto en la agenda legislativa de Morena para el próximo periodo de sesiones, que iniciará el 1 de septiembre.

Además, los legisladores de ese partido en la Cámara de Diputados impulsarán la desaparición de fideicomisos, para reorientar los recursos que generan a la atención a la salud y los efectos de la pandemia en el país, así como la reforma a la Ley del IMSS para las pensiones de los trabajadores.

En el caso de la agenda legislativa de Morena, los legisladores insistirán en la eliminación del fuero para el presidente como primer punto, dijo en conferencia de prensa el diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado.

"Los fideicomisos que están ahí para dar apoyo a alguna población en particular no van a desaparecer, lo que se busca es la eficiencia del gasto. Otra reforma que estará presente en la agenda parlamentaria de Morena será la relativa al sistema de pensiones”, expuso.

