Morena no debe elegir candidato a 2024 por encuesta: Muñoz Ledo

Las encuestas no deben ser el método para elegir al candidato que representará a Morena para la elección presidencial de 2024 porque no son confiables, afirmó el politólogo, miembro de Morena y expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.

Afirmó que en las encuestas se utiliza “dinero descomunal”, tal como se hizo en los sondeos para elegir presidente de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), al recibirse “dinero sucio; el INE no lo pudo investigar, pero lo hubo”, dijo.

“¿Cuál va a ser el método? Pues más o menos se sabe, hay posiciones distintas”, pero añadió que “las encuestas que hacen no son confiables, nunca lo han sido, se hacen con mucho dinero. A Morena le corresponde definir su método según sus estatutos, no fuera de sus estatutos, eso es muy importante”, dijo.

El fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) añadió que él vio que no eran confiables las encuestas, porque cuando fue candidato a la presidencia de Morena hubo millones de pesos atrás de éstas.

Durante el programa Las Piezas del Rompecabezas de EL UNIVERSAL, Muñoz Ledo, quien dijo estar muy bien de salud, expuso que no se debe denominar corcholatas a los aspirantes a la candidatura para la Presidencia porque es un término que denigra a las personas.

“Falta de cuidado con el lenguaje… No se destapan las corcholatas, se destapan las botellas. A mí no me gusta el lenguaje que el gobierno usa y que denigra a las personas. Creo que alguno ya contestó por ahí que no es corcholata”.

Luego de afirmar que no ve las mañaneras, expuso: “No estoy de acuerdo en que el país va bien, no es cierto, el país no tiene una cifra económica válida importante… en general, son ceros en la economía. Le llamo la economía olímpica porque se parece a los aros olímpicos, es la economía Audi, puros ceros.

“Tampoco estoy de acuerdo en la forma del gobierno; hay cosas acertadas, hay funcionarios que merecen respeto, pero como conjunto no hay gabinete, es como un mazacote… El país merece ser gobernado con mayor previsión”, explicó.

Consideró que no estamos ante una “transformación”, sino que en 2024 “lo que se va a poner a prueba es qué viene después de la alternancia, ¿va a volver la alternancia? Es una pregunta, los de la oposición parecen muy bravos”.

Comentó que en torno al crimen organizado y al posible narcogobierno esos vínculos no deben heredarse a futuro, “ya viene un nuevo gobierno a partir de 2024 y se trata de desprender y separar las dos esferas, por el bien del país”.

Sobre la inseguridad y el crimen organizado, comentó: “Es muy importante que la autoridad siga siendo autoridad y el crimen sea perseguido por la autoridad, en el momento que eso se rompe la peligrosidad del proceso histórico se vuelve muy grande y la vulnerabilidad del país frente al extranjero”.

Sobre el lema “abrazos, no balazos”, consideró: “No sé qué tanto sea estrategia. Creo que, si bien esa estrategia que hay, que no es de complicidad, precisamente, pero sí de tolerancia, si bien esa estrategia puede haber dado estabilidad a las instituciones... puede, pero no sabemos en qué medida, también ha contribuido a la inseguridad de los ciudadanos”.

Para Muñoz Ledo el tema de los asesinatos de periodistas es de gran preocupación en Estados Unidos y en Europa, y dijo: “Lo de los periodistas muertos no es una broma. El gobierno reacciona de forma muy fuerte, parece que se enojan cuando se habla de muertes de periodistas”.

Afirmó que la última vez que vio y habló con el Presidente fue cuando le entregó la banda, pero no lo ha vuelto a ver.