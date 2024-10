El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que plantea eliminar parcialmente la reforma judicial, es arbitrario e ilegal, y la mayoría de Morena y aliados no lo acatarán, afirmó Ricardo Monreal, coordinador guinda en la Cámara de Diputados: “El proyecto circulado por el ministro Alcántara es claro en sus propósitos, viola la Constitución y la ley. Nosotros no nos vamos a detener. Habrá elección de jueces y magistrados porque él no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional, viola el principio de legalidad, la doctrina, la jurisprudencia y asume un criterio caprichoso, arbitrario e ilegal”, dijo.

