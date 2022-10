Monreal denuncia inicio de guerra sucia en su contra dentro de Morena

Tras el anuncio de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de que en su programa Martes del Jaguar presentaría información que involucra al senador Ricardo Monreal, el líder de la bancada de Morena en el Senado advirtió que se trata del inicio de la guerra sucia de desprestigio y descalificación en su contra.

“El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno”, enfatizó.

Monreal Ávila hizo un llamado a que prevalezca la prudencia, “porque si no es así, se va a iniciar un proceso de ruptura al interior y los únicos responsables son quienes están impulsando esta campaña sucia de desprestigio y de descalificación contra un aspirante”, sentenció.

Ante la posibilidad de que como producto de un espionaje, Layda Sansores revele alguna conversación privada que lo pudiera comprometer, Ricardo Monreal dijo estar muy tranquilo, porque sus conversaciones con los líderes de todos los partidos y todos los coordinadores siempre han sido en términos normales.

“En casi toda mi vida como opositor fui espiado ilegalmente y el espionaje lo cometía el PRI y el PAN, pero nunca mi propio partido; es inaceptable, inverosímil que nos estemos destruyendo al interior, pero eso es parte de esta campaña anticipada. Nosotros vamos a resistir, ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar, y todo espionaje ilegal lo vamos a denunciar con firmeza y contundencia”, enfatizó.

En declaraciones difundidas en redes sociales, el líder de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado aseguró que pese a que no hay piso parejo en su partido rumbo a la elección presidencial de 2024, seguirá adelante dentro de las filas de Morena en en su lucha por un país mejor, sin odio y sin rencor, por un país que necesita y al que le urge la reconciliación nacional.



La sucesión anticipada está provocando guerras intestinas y esto puede poner en riesgo que nuestro movimiento ratifique su triunfo en 2024. Tengamos cuidado, para no adentrarnos en caminos sin retorno. pic.twitter.com/VwnYvf6IuT — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 23, 2022

Dijo que seguirá adelante, “a pesar de que el piso esté tan disparejo y a pesar de que se estén gastando cantidades millonarias en bots, en redes, en espectaculares, en lonas, en mantas que ya de por sí están violando la Constitución y la ley, con campañas anticipadas y difusión de programas con fines personalísimos, y que la Constitución y la ley lo prohíben y pueden poner en riesgo sus registros a los que aspiren”.

“No tengo ningún temor no les tengo miedo a nada ni a nadie; sé dónde estoy ubicado, no le tengo miedo ni al miedo mismo, sólo le tengo temor a Dios. Soy católico y sólo tengo ese temor al creador, por eso todo lo demás es efímero, es terrenal, es circunstancial. Dios sabe dónde nos debe de colocar y donde debemos estar”, finalizó.

Minutos después de las declaraciones del líder de los senadores de Morena, la gobernadora Layda Sansores anunció en sus redes sociales que “para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal”.



Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior.#MartesDelJaguar — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 23, 2022