Monreal. Condicionar asistencia a Cumbre de las Américas puede afectar relaciones con EU

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que el gobierno de México no tiene la fuerza suficiente para condicionar su participación en la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles, California, si no se invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Durante su participación en la serie de ponencias “América Latina 2022: Política y Prosperidad Postpandemia”, el legislador advirtió que no se debe poner en riesgo la buena relación que existe entre nuestro país y Estados Unidos.

“Creo que no tenemos la fuerza suficiente como para condicionar temas que están ocurriendo en el mundo. No me gustaría que hubiese un malentendido o una ausencia de relaciones buenas con Estados Unidos respecto de la Cumbre que se va a desarrollar en unos pocos días en la primera decena de junio, con motivo de condicionar la presencia de México si no se invita al resto de los países o a la totalidad de los países. Estamos hablando de algunos países que algunas naciones cuestionan por su proceso democrático”, expresó.

Ricardo Monreal puntualizó que México debe tener una buena relación con Estados Unidos y sin duda debe ser un buen socio comercial con Canadá y con los americanos e insistió en que es importante la integración con el sur, pero en ésta tiene que estar Estados Unidos, porque “México no puede estar solo, sin mirar al sur, sin mirar al norte”.

Además, sostuvo que México debe buscar una integración con Europa, Japón, China y los mismos Estados Unidos.

El presidente de la Jucopo se pronunció por crear una unión entre los países de América Latina, aunque reconoció que no será fácil una integración de la magnitud de la Unión Europea.

Dijo que es correcto que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya orientado sus ojos hacia esta parte del continente, donde México puede ser un líder importante, pero reconoció que en este momento “no hay que apostar todo a que sea esta condición de invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas, la única vía para que México asista”

