Moches de proveedores, del dominio público: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la investigación sobre sobornos para adquirir contratos millonarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), y cuyos montos habrían ido a parar a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, era información del dominio público.

El propósito era saquear y acabar con Pemex, dijo y confirmó que el caso ya es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

En conferencia de prensa indicó que este presunto caso de corrupción que dio a conocer EL UNIVERSAL tiene que ver con hombres del poder y del dinero, y señaló que “cuando se reparten mal el botín, hay motín”.

“Sobre las grabaciones que se están difundiendo de corrupción en el caso de Pemex en la pasada administración, en el pasado gobierno, es lo que ya se sabía, es casi de dominio público. No sé por qué ahora se extrañan y se rasgan las vestiduras si la política que se ha impuesto desde hace 36 años, la llamada neoliberal, su propósito es robar, saquear y nada más, porque México tiene suerte, de veras, es un pueblo bendito, no acabaron con todo, porque el propósito era saquear, ese era el objetivo.

Acusó que este caso tiene que ver con “los hombres del poder y del dinero. Por un lado, se menciona al que fue el secretario de Energía [Pedro Joaquín Coldwell], el otro señor [Emilio] Lozoya [exdirector general de Pemex], vinculado con empresas. ¿Dónde trabajaba antes Lozoya? ¿Cómo llegó a Pemex? Sus antecedentes desde tiempo atrás. ¿Quién es el personaje? En el caso del secretario de Energía, ¿de dónde viene? El dueño de una de estas empresas involucradas, Oro Negro, ¿quién es? Creo que su papá fue secretario de Hacienda o algo así”, expuso el Mandatario federal.

Aseguró que le llama “mucho la atención el escándalo” al señalar que “¿hasta ahora se están dando cuenta los denunciantes? ¿Hasta ahora se están dando cuenta en el extranjero? Yo les aseguro que tenían información desde tiempo atrás... Nosotros no vamos a tolerar ningún acto de corrupción”.

Lo sabían expresidentes. Más tarde, de gira por Villa de Ramos, San Luis Potosí, López Obrador dijo que ante los casos de corrupción en los pasados gobiernos —sin mencionar nombres—, aunque no firmen, los presidentes de México están enterados de las grandes transas que se realizan al amparo del poder público: “Nada de que el Presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban, eso es falso, el Presidente de México está informado de todo lo que sucede y de las transas grandes que se llevaban a cabo y que pudiesen realizar... todas esas transas llevan el visto bueno del Presidente, aunque no firme”, afirmó Jefe del Ejecutivo federal.

López Obrador inauguró el hospital del IMSS de Los Hernández, en este municipio, uno de los más marginados del país, dijo que la fórmula para obtener más recursos es precisamente combatir la corrupción y usar esos recursos para el desarrollo del pueblo.