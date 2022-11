Migrantes exhortan a Senado avalar reforma para facilitar voto foráneo

Organizaciones de migrantes que radican en Estados Unidos exhortaron al Senado a respaldar y aprobar la reforma electoral que les permita mayores espacios de participación en el Congreso de la Unión, así como facilitar el llamado voto foráneo.

En rueda de prensa acompañados e invitados por la senadora y secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, argumentaron que la reforma político-electoral es una oportunidad para hacerse más visibles.

Alejandro Lleverino, migrante michoacano que vive en Texas, indicó que la reforma permitirá a más mexicanos votar desde el exterior.

Argumentó que por su fuerza, número y aportaciones a la economía mexicana, los migrantes son la entidad 33 y esta reforma que se discute en la Cámara de Diputados no puede dejarlos de lado.

“No queremos trescientos diputados, queremos trescientos quince, porque queremos la entidad treinta y tres, sí, en la nueva Cámara de Diputados, que tendría trescientos quince diputados, queremos quince migrantes”

Dijo que los 18 millones de mexicanos en el exterior, “por contar solo los que nacimos aquí y vivimos allá. Queremos a nuestros tres senadores, queremos facilidad en el voto”.

Jorge Mújica, migrante oriundo de la de la Ciudad de México y quien reside en Chicago, lamentó que a los migrantes solo se les reconozca por el tema del envío de remesas al país.

“Somos mucho más que las remesas, no somos dólares, somos personas, somos seres humanos. Detrás de cada centavo de remesas hay una persona, un familiar, un padre, una madre, un tío, un primo, lo que ustedes quieran, sí. Son los que mandamos las remesas”.

Verónica Gálvez, mexicana residente en Los Ángeles, California, dijo que desafortunadamente a los migrantes sólo los ven en México y los valoran por las remesas. “Dejen de vernos como si fuéramos los bancos, porque no somos bancos”.



“Tenemos que estar con comunidades que nos ayudan, que nos guían y también nos bloquean para poder obtener nuestros documentos, porque según ellos nosotros no existimos y no somos mexicanos, no podemos ni sacar el INE, si no alguien valida que nosotros existimos”, lamentó.

Los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos, insistieron que tienen derecho a la representación, al voto pleno en casilla, no solamente eléctrico, que limita a muchas poblaciones y no solamente por correo que es exageradamente caro.

Además, criticaron la realización de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) el fin de semana pasado en la Ciudad de México y en la que participaron entre otros Stephen Bannon, ex asesor del ex presidente Donald Trump y Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.

Con información de Víctor Gamboa

