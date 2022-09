Mientras más se acerquen los procesos electorales habrá más denuncias, dice AMLO

De cara a las elecciones en 2023 y 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no es posible “fabricar” candidaturas, porque parte del cambio porque la gente ya sabe distinguir.

“Esos son los cambios que han habido, hay que tenerle confianza a la gente… No se pueden fabricar candidaturas, antes si, porque avasallaban con las campañas publicitarias y había mucha repetición”.

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que mientras más se acerquen los procesos electorales habrá más denuncias y descalificaciones sobre los posibles candidatos, pero confió en que los ciudadanos decidan de manera libre.

También lee: Da INE 50 días a partidos para garantizar paridad de género en candidaturas al gobierno de Coahuila y Edomex

“Ya la gente sabe distinguir quién es auténtico y quién es falso, esos son los cambios que han habido”.

Señaló que en México ya no hay analfabetismo político o es mínimo.

Reiteró los gobiernos no deben interferir en las elecciones, para que se deje en libertad a los ciudadanos para que decidan sobre sus autoridades.

“Que haya democracia, que no haya compra de votos, que no se engañe a la gente, que no se les hostigue y que ellos voten por la candidata y candidato que opten”.

También lee: AMLO propone a Carlos Joaquín González como nuevo embajador de México en Canadá

“Si hay intervención de los gobiernos y se usa dinero del presupuesto para favorecer a un partido y un candidato que se proceda investigando para eso es la Fiscalía, que se hagan denuncias y se actúe”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om