Enrique Galván Ochoa, miembro del comité técnico que está seleccionando a los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), retuiteó dos fotografías del músico electrónico Silverio, las cuales habían sido publicadas por un usuario identificado como @QVeritatem01, quien había intentado hacerlo pasar por Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su retuit, Galván Ochoa acompañó la publicación con el texto: "toga de día, tanga de noche".

Esto generó reacciones diversas entre los cibernautas. Por ejemplo, la politóloga Denise Dresser contestó: "un tuit que te desmerece", mientras que Jorge Triana, columnista de EL UNIVERSAL, escribió: "Eres de una bajeza y una vulgaridad bárbara. Nauseabundo matraqueo del régimen".

A su vez, el periodista Carlos Bravo Regidor explicó que, en efecto, quien aparece en la fotografía es el músico Silverio, y criticó al funcionario al escribir: "Me pregunto si con ese mismo nivel de rigor evaluó a los aspirantes... Sería cómico si no fuera trágico", con lo que se refiere al mencionado proceso de selección del INE y del cual forma parte Galván Ochoa.

Además, Héctor de Mauleón, también colaborador de EL UNIVERSAL, publicó: "Qué nivel el del señor Galván, miembro del comité técnico del INE y uno de los autores de la supuesta Constitución Moral. De pena ajena".

Fernández Noroña también confunde a Javier Laynez con Silverio

Gerardo Fernández Noroña también se sumó a la discusión, pues consideró que las actividades privadas de un funcionario público no son motivo de ataques, y más bien debería cuestionarse su parcialidad, falta de ética e inconsistencia jurídica.

"Francamente me parecen deleznables ese tipo de ataques. Hay que cuestionar su parcialidad, su nula ética, su inconsistencia jurídica y no lo que haga en el ámbito privado".

No obstante, otros tuiteros resaltaron que, probablemente, Fernández Noroña tampoco se dio cuenta de que las fotos no eran del ministro, mediante respuestas como "Sí te falta barrio mi Noroña, más cultura (...) Bueno no todo se puede saber, ahora ya lo sabes que es SU MAJESTAD IMPERIAL SILVERIO".

Por su parte, Galván Ochoa eliminó el tuit en el que había escrito "toga de día, tanga de noche", aunque en su perfil aún se encuentra el retuit de las publicación original.

¿Quién es Silverio?

Silverio, también conocido como "Su Majestad Imperial", es un músico electrónico nacido en Buenos Aires, Argentina, quien creció en "Chimpancingo" —así llama a Chilpancingo, Guerrero— y actualmente radica en la Ciudad de México.

Es conocido por sus enérgicas presentaciones, las cuales califica de nauseabundas y grotescas, donde con frecuencia sale al escenario con poca ropa y presenta sets viscerales de DJ.

Su música ha sido catalogada en géneros como el electro punk, y en redes sociales abundan comentarios como "vaya artista incomprendido"; "qué suerte la nuestra haber Nacido en tiempos de Silverio", y "si no lo han visto en vivo, no saben de lo que se pierden, poca madre el desmadre".

