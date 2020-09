Miedo, causa de renuncia en Indep, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado fue por miedo y falta de ganas para combatir la corrupción en esa institución, lo cual equiparó como la lucha de David contra Goliat, porque es “un animal de buen tamaño”.

En su conferencia de prensa, el Titular del Ejecutivo dijo que de ese tamaño será el reto para Jaime Prieto, sucesor de Cárdenas, porque se tiene que limpiar de corrupción ese organismo.

“Era lo que tenía que hacer Jaime [Cárdenas], pero no le entró. Ayer hablábamos que para ser servidor en un proceso de transformación se necesitan ganas, convicciones y arrojo, y no rendirnos. Ayer dije que el que se aflige, se afloja, ni modo que enfrentemos un problema y nos dé depresión, nos inmovilicemos y no hagamos nada”.

“¿Falta de ganas o miedo?”, se le preguntó al Mandatario. “Las dos cosas; está de buen tamaño el animal, pero esta es la lucha de David contra Goliat, pero es una transformación, no son tamalitos de chipilín, por eso les decía que es parte de la crisis, porque es una decadencia, el neoliberalismo trastornó todo”.

Señaló que afortunadamente hay quienes quieren la transformación del país y puso como ejemplo a quien será la nueva directora de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia.

Al renunciar al Indep tres meses después de su nombramiento, Cárdenas denunció diversas irregularidades administrativas, mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y conductas de servidores públicos contrarias a las normas.

“Por la manipulación de distintas piezas de joyería, hemos presentado las denuncias penales a la Fiscalía General de la República”, dijo.

Busca reforma

El Presidente aseguró que trabaja en una iniciativa para eliminar la intermediación en los créditos para la vivienda que otorga el Infonavit y Fovissste, para que esos recursos lleguen de manera directa a los trabajadores.

Explicó que con la reforma se busca que cada trabajador decida qué hacer con su crédito y dónde compra su vivienda o terreno.

“Adelanto que estoy elaborando una reforma con el propósito de que los créditos de Infonavit y Fovissste se entreguen de manera directa a los trabajadores, sin intermediación, y que el trabajador pueda decidir qué hará con su dinero, que no haya intermediación, porque de esa manera el trabajador puede hacer rendir más su dinero”, dijo.

En otro tema, el Ejecutivo advirtió a los servidores públicos federales que aspiren a un cargo de elección popular en 2021 que tienen hasta finales de octubre para renunciar, porque no se permitirá que a la sombra de su gobierno se promuevan candidaturas.

Recordó que no se puede mezclar lo partidista con el gobierno, porque no desea que pase lo mismo de antes, cuando siendo servidores públicos se metían a temas partidistas, como José Narro, exrector de la UNAM, exsecretario de Salud en el gobierno de Peña Nieto y quien terminó como “matraquero”.

Analizan apertura de escuelas

El Mandatario federal dijo que se analiza abrir las escuelas en los estados donde la pandemia va a la baja o están próximos a color verde en el semáforo sanitario, no para dar clases presenciales, sino para que los maestros den asesorías a los padres de familia.

“Se está analizando el poder abrir ya escuelas donde se van creando las condiciones; hay estados que ya están a punto de pasar a verde, el caso de Campeche y Chiapas, y otros, ahí se va a hacer una valoración”.