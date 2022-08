México tiene credenciales para dirigir la OPS: Inmujeres

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, asegura que el excelente manejo que tuvo México en la pandemia de Covid-19 le otorga las suficientes cartas credenciales para dirigir la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Nadine Gasman es la candidata de México para presidir la OPS, y considera que el país ha mostrado claramente la capacidad de adaptar sus servicios de salud, de implementar medidas y de tener una conciencia clara de la responsabilidad regional y global.

Justifica que México actuó de manera excelente en la pandemia porque desde el inicio se decidió que se manejara desde un punto de vista técnico y al entender cómo estaba nuestro sistema de salud tuvo que adaptarse.

Dice que los países de la región ven a México con mucho agradecimiento por el papel esencial y solidario que tuvo con las naciones de la zona, por la exigencia que hizo el Presidente de pedirle al mundo vacunas e insumos médicos y que hubiera una actitud solidaria y equitativa.

Gasman busca presidir la OPS junto a otros cinco aspirantes: Camilo Alleyne (Panamá), Jarbas Barbosa (Brasil), Florence Duperval (Haití), Fernando Ruiz (Colombia) y Daniel Salinas (Uruguay). La elección será entre el 26 y el 30 de septiembre próximos y comenzaría el 1 de febrero.

¿Qué le dice que México pudiera encabezar la Organización Panamericana de la Salud?

—Para mí ha sido un honor ser seleccionada por parte del gobierno de México como candidata para ser directora ejecutiva de la OPS en este momento de la historia. La parte más importante es que la salud tiene hoy en día en la agenda política global la claridad con la que vemos que hay que invertir en salud para lograr los objetivos de desarrollo, pero también la posibilidad de regresar a la salud pública después de una trayectoria con las políticas de género, con las políticas de igualdad, digamos; con todo ese conocimiento que es el que estamos llevando desde México como una propuesta transformadora de la salud pública.

¿Cómo ven a México internacionalmente en materia de salud?

—Muy bien y con mucho agradecimiento, porque México ha tenido un papel esencial y solidario con todos los países de la región, no solo en términos del posicionamiento que tuvo desde que inició el Presidente y que llegó con resolución para pedirle al mundo que en términos de vacunas o insumos médicos hubiera una actitud solidaria y equitativa, que finalmente la vida nos mostró que no fue así, pero realmente México brindó a los países de la región vacunas cuando no había. Hemos sido solidarios y esa solidaridad es una cosa que los países de la región nos reconocen y también el liderazgo en términos de política pública, de este espíritu latinoamericanista y panamericanista, y estas propuestas regionales que tiene el Presidente de la República.

¿Cuál será el plan para encabezar la OPS?

—He planteado un nuevo pacto por la salud universal que tiene tres elementos: el primero, el fortalecimiento de los servicios de salud y el acceso a la salud universal. El segundo, la autosuficiencia sanitaria; la pandemia nos mostró claramente la dependencia que tenemos en términos desde la regulación, la investigación, la compra, distribución de medicamentos, pero también nos mostró que tenemos capacidades para realmente hablar de una autosuficiencia. Finalmente, la tercera estrategia tiene que ver con lo interno. Queremos una OPS más eficaz, más eficiente, más transparente, más inclusiva, paritaria, donde todos los talentos de los países de la región estén representados, y mantener diálogos horizontales.

¿Podemos decir que va a llevar la 4T a la OPS?

—Voy a llevar una visión de fortalecimiento, una visión de honestidad, de solidaridad y de trabajo conjunto muy inclusivo y muy solidario a la OPS.

¿Le van a quitar lo neoliberal a la OPS?

—La OPS no es neoliberal o no es liberal. Es una agencia técnica que tiene un fundamento que viene de la atención primaria de la salud y hace 42 años que plantea salud para todos. Yo digo que ahora es una salud para todos con todos.

Por el manejo de la pandemia, ¿México tiene las suficientes credenciales para ir por la OPS?

—Hemos mostrado claramente la capacidad de adaptar nuestros servicios, la capacidad de implementar medidas de salud pública, de comunicación y de diálogo con la ciudadanía, y un tema muy importante es la conciencia clara de la responsabilidad, digamos regional y global, que cada uno de los países debemos tener y que México lo sigue a cabalidad.

Es decir, ¿México sí tiene las credenciales para ir por la OPS?

—Así es, y también las tengo yo.

¿Cómo siente usted que México actúo en la pandemia, desde su perspectiva médica y profesional?

—México actuó de una manera excelente y voy a decir por qué. Primero, porque desde el inicio fue un tema no sólo del sector salud, sino que se llevó al más alto nivel. La alerta sobre la pandemia llegó al nivel del Presidente y al gabinete; ahí se tomó la decisión de que se manejara desde el punto de vista técnico y se ha sido total y absolutamente coherente con eso. Se tomaron decisiones muy interesantes como, yo lo tengo que decir como presidenta del Inmujeres, la atención a la violencia contra las mujeres como uno de los servicios esenciales, y eso permitió desde el día cero que los servicios de atención fueran parte de las prioridades, y así lo trabajamos y así se le dio atención.

Evidentemente, para todos ha sido extremadamente doloroso el impacto, la mortalidad, la incertidumbre del inicio. Ahora, ver con el retrovisor y pensar en ciertas cosas es fácil, pero en su momento hubo mucho rigor en el tema de cómo se manejan las pandemias, de la comunicación dentro del país, pero también a nivel internacional, y que nuestras autoridades, tanto políticas, de relaciones exteriores y de salud, estuvieron siempre muy vinculadas con lo que pasaba en la región y en el resto del mundo.