El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró México seguirá avanzando si desterramos la corrupción, uno de los principales males del país porque desató la violencia y el bandidaje oficial.

“Se llegó a decir cuando engañaron que iba a haber un cambio decían: que regresen los que robaban, porque robaban, pero sabían y estos roban y no saben, los que estaban antes”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo recordó que era mucho el contubernio entre poder económico y el poder político porque el gobierno estaba al servicio de una banda de malhechores dedicados a saquear.

“Eso hay que eliminarlo aunque no les guste y seguir manteniendo autoridad moral, porque si no se tiene autoridad moral no se tiene autoridad política”.

El Presidente destacó que no se puede combatir la corrupción si no se tiene autoridad política.

“México no puede ser un país de uno cuantos, el gobierno es de todos ricos, pobres, católicos, no creyentes, no puede haber un gobierno faccioso, el gobierno es de todos y definir las reglas de la convivencia”, aseguró.

Lee también Acusan en la mañanera de AMLO a Banco Azteca por no restituir millones, ante reforma de pensiones

























