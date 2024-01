El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó este miércoles que México no tiene el mismo índice de consumo de drogas que Estados Unidos, y acusó que, bajo el modelo materialista, se ha intentado volver adicta a las drogas a toda la juventud mexicana, algo que, afirmó, no han podido debido a la herencia cultural.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que bajo el neoliberalismo se buscó que los mexicanos negaran sus orígenes y que ellos mismos se consideraran como “flojos” y que por eso no progresaban.

“Era lo que buscaban con el modelo individualista, materialista y no pudieron, no han podido. Como no han podido volver a todos los mexicanos, a todos los jóvenes. adictos. ¿Qué no lo han intentado? ¡Claro! Y Con todo respeto, ¿hay la misma adicción en México que en Estados Unidos? ¿Y a qué se debe en buena medida? A nuestro pasado, a nuestra cultura.

“Por eso somos grandes y eso es lo que les molesta, porque pues ya nos habían llevado un atajo de negarnos a nosotros mismos, de despreciar nuestros orígenes de considerar al mexicano como flojo, que no progresarnos por eso”.

