El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México es uno de los países con menos desempleo en el mundo y destacó que en el pasado mes de diciembre el índice de desempleo fue de 2.6% “el más bajo desde que se tiene registro”.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal afirmó que el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic), que firmó con la iniciativa privada, ha ayudado a tener un mayor control de la inflación.

“Reconocer la importante contribución, el apoyo, de los centros comerciales y también a quienes distribuyen combustibles porque esto nos ha permitido este acuerdo, esta suma de voluntades, nos ha permitido un mayor control en la inflación y eso ayuda mucho.

“Estamos haciendo un esfuerzo para que se generen muchos empleos, lo hemos logrado. México es de los países con menos desempleo como no había sucedió en décadas, tasas de desempleo muy bajas. En diciembre el desempleo fue 2.6, el más bajo desde que se tiene registro. Eso es muy importante”.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal también destacó el aumento al salario mínimo que ha habido bajo su gobierno.

“Pero aparte de que hay trabajo han aumentado también como no sucedía en décadas los salarios, tanto el salario mínimo como los salarios en general. Sin embargo, si no controlamos la inflación, eso lo saben muy bien, lo sabemos todos, no sirve de mucho que aumente el salario y va incrementándose la inflación porque hay mas carestía de la vida. Entonces el control de la inflación es un complemento fundamental.

“Cuando hay mucha inflación los más perjudicados son los más pobres, entonces por eso, les agradecemos mucho lo que hacen en cuanto a que se mantiene una canasta básica a precios accesibles que permita a la gente con menos ingreso tener los alimentos básicos y es importante recordar que el acuerdo era una canasta básica de 24 productos (a un costo de) mil 039 pesos y ya están compitiendo. Creo que andamos como en 800 (pesos) eso es muy bueno, un poco más de 800”.

En este sentido, el presidente López Obrador agradeció su apoyo a las cadenas Chedraui, Wal-Mart, Soriana, y a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).