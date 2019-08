Médicos pasantes van a paro nacional y marchan hoy

[email protected]

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las becas para los pasantes de medicina llegarán completas, el gremio no desistió del paro nacional y la marcha programados para hoy, puesto que su movimiento va más allá de las becas, comentaron. Además, dijeron que el gobierno federal no ha buscado un acercamiento para dar solución a sus exigencias.

En contraste, la Secretaría de Salud (Ssa) emitió un comunicado en el que enfatizó que hasta el momento no ha recibido ningún pliego petitorio de los pasantes en servicio social, y que las becas son una prioridad para esta administración y no serán suspendidas ni se recortarán los montos de apoyo.

Roberto Gallardo, integrante de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social (AMMPSS), dijo a EL UNIVERSAL que, a partir de hoy, los más de 50 mil egresados de medicina deberían iniciar su servicio social; sin embargo, no saben ni el lugar en donde lo realizarán.

“Hoy los 54 mil egresados de medicina a nivel nacional deberían iniciar su servicio social, pero no será así porque no hubo una buena asignación de plazas en los estados, el movimiento va más allá de las becas, no sólo es por dinero sino para que vean y sepan las condiciones en las que laboramos; hay cuestiones de inseguridad muy fuertes, somos responsables de Centros de Salud que no cuentan con equipo e insumos, todo eso no lo ven”, expresó.

El joven que realiza su pasantía en Baja California Sur lamentó los comentarios del mandatario y aseguró que hasta el momento ningún integrante del gobierno federal ha buscado un acercamiento con ellos.

“Al decir que las becas no se recortan, el Presidente da a entender que nuestra marcha y paro nacional no tienen razón de ser, incluso un subsecretario lo dijo así tal cual, que ya habían hablado con nosotros y no había motivos válidos para que marchemos y hagamos paro de labores, pero no es así, el Presidente dice que sí hay recursos, pero en los servicios estatales dicen lo contrario y en el aire quedamos nosotros”.

La marcha será a nivel nacional, pero los médicos pasantes buscarán no afectar el tránsito. En la Ciudad de México, el gremio partirá a las 10:00 horas del Zócalo hasta llegar a la Ssa. “Transitaremos por las banquetas, que quede claro que no queremos dañar a la gente”.

Sobre el paro de labores mencionó que éste inició y detalló que en los centros rurales sólo se brinda atención de urgencias y se surte medicamento a enfermos crónicos.

“El paro está establecido; en las unidades rurales sólo se atienden urgencias, los servicios no prioritarios serán cancelados, los pacientes con enfermedades crónicas pueden ir por su medicamento, porque debo insistir en que no hacemos este movimiento con la intención de afectar a alguien, menos a los derechohabientes”, refirió

El médico pasante invitó a sus compañeros a sumarse a su protesta, a las universidades y centros de salud a no tomar represalias. “No queremos que nos regalen dinero, no es el principal motivo, no son las becas, sino la incertidumbre de no saber en dónde harán su servicio social los compañeros, porque es requisito para la titulación, es tener la certeza de que en caso de ir a una zona marginada no nos van a asaltar o golpear, y si sucede, de que tenemos un respaldo”, dijo.

Karen Arteaga, integrante del Comité de Comunicación de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, dijo en entrevista que respaldarán y acompañarán a sus colegas. “La cuestión del dinero suele ser el detonante de los movimientos porque tienen gastos, pero no se trata de eso, sino de que sean escuchados, que se conozca la realidad de los pasantes y de encontrar sinergias para mejorar sus condiciones a la hora de realizar su servicio social”.

Al respecto, Salud reiteró que “ningún estudiante que esté cumpliendo con su servicio social quedará desprotegido, ya que no habrá reducción o suspensión del recurso destinado a este fin”.

A través de un comunicado, indicó que no ha tenido acercamiento con los pasantes inconformes. “No se ha recibido pliego petitorio alguno de ninguna organización, asamblea u otra asociación de estudiantes o pasantes de medicina. Cabe señalar que los médicos que han fungido como voceros de los movimientos de médicos pasantes en servicio social no son becarios de la Secretaría de Salud”, puntualizó.

Reiteró que cuenta con la suficiencia presupuestal para solventar las 52 mil 250 becas para este 2019, cantidad que es igual a la que se otorgó en 2018 y 2017. “En este momento hay 34 mil pasantes de medicina que realizan servicio social y cuentan con su respectiva beca, y se dispone del recurso para otorgar 17 mil becas más”.

La secretaría que encabeza Jorge Alcocer explicó que el tipo de beca se define por la zona económica de la unidad de salud en la que el estudiante prestará su servicio. La de menor percepción se da a quienes lo realizan en zonas marginadas.