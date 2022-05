Médicos: “Nos arriesgamos en pandemia y ahora nos niegan contrato”

“Desafortunadamente en las unidades rurales no hay infraestructura y equipamiento, son zonas de inseguridad, hay compañeros que han perdido la vida, mujeres que han sido violadas y asesinadas; no nos rehusamos a ir, pero que también se diga la realidad, que no hay las condiciones, que también se vea que el médico tiene necesidades, tenemos derecho, somos humanos”.

Ese es el reclamo de la doctora Diana Varela, médico general del IMSS, quien junto con sus compañeros fueron contratados para hacer frente a la pandemia de Covid-19, y dos años después no tiene trabajo.

Varela participó ayer en una protesta pacífica frente a Palacio Nacional, donde un grupo de médicos de diversas delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social lamentaron que durante las olas más altas de la pandemia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador los trató como héroes y ahora les dicen que no hay presupuesto para contratarlos.

Vestida con su bata blanca del IMSS, la doctora Varela criticó al Jefe del Ejecutivo federal al señalar que no se vale que desprestigien a los médicos y profesionales de la salud porque la sociedad los ha tachado de racistas, xenófobos y clasistas.

“Todos nosotros trabajamos durante la pandemia y el día de hoy no contamos con empleo, se nos ha dicho por parte de la institución que no hay presupuesto para nosotros y debido a las palabras del señor Presidente el [pasado] 16 de mayo, donde dice que faltan médicos, pues aquí estamos, queremos trabajar”, señaló.

Acusó que hay un doble discurso, pues por una parte el gobierno dice que necesita médicos y especialistas; sin embargo, la realidad es no hay bases para médicos generales desde hace 10 años y las pocas que han otorgado se las han dado a los altos funcionarios del IMSS.

La doctora Varela criticó no sólo que se busque en otro país a médicos, sino que no se abran plazas para médicos generales que tienen estudios y diplomados.

“Muchos tenemos preparaciones adicionales, diplomados, maestrías y tampoco se vale que eso no se ha tomado en cuenta, creemos que podemos si se nos ofrece una estrategia”, subrayó.

“Es muy triste que el Presidente haya dicho que somos seres irracionales, egoístas y retrógradas y no, aquí estamos, no estamos utilizando la violencia, queremos trabajar, queremos que se nos tome en cuenta, que se quite toda la corrupción que todavía hay en salud”, precisó.

Recordó que en los momentos más graves de la pandemia trabajaron jornadas de hasta 38 horas continuas, todo un día y más, y veíamos hasta 100 pacientes en la época de Covid, y “ahora nos han dado la espalda y es triste”.

Por eso la demanda es que se dé estabilidad laboral a quienes ayudaron a superar la primera, segunda, tercera y hasta cuarta ola de la pandemia, dijo.

“Habiendo médicos mexicanos que sí queremos trabajar y aquí estamos para enseñarle al señor Presidente que Medicina es una profesión digna”, apuntó.