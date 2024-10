El senador Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, pidió el apoyo de todas las bancadas, y en especial el de Morena, para aprobar su propuesta de tipificar el delito de “narcoterrorismo” para que el gobierno de México pueda combatir al crimen organizado con ayuda de gobiernos extranjeros y agencias internacionales.

Durante la sesión de instalación de la Comisión de Gobernación del Senado, que encabeza la morenista Margarita Valadez, el líder panista subrayó que lo que su partido plantea es colaboración internacional, no subordinación a algún gobierno o potencia extranjera.

“Nadie habla de ningún tipo de subordinación (sino) colaboración, pero yo lo que les he planteado es: preguntémosle a la gente de Sinaloa, a la de Michoacán, preguntémosle a la gente de Zacatecas, preguntémosle a la gente de Tamaulipas, pregúntele a la gente de Chiapas, pregúntenle a la gente que padece el temor de salir a la calle si no quisieran que hubiera una colaboración institucional, no subordinada, colaboración para que lo que no ha podido hacer el Estado mexicano, con colaboración lo podamos atender, con apoyo internacional, y podamos lograr el primer objeto de un Estado, poder vivir en paz”, expresó.

Marko Cortés aseguró que en México estamos viviendo el terrorismo del crimen organizado “y nuestro Estado mexicano, ya no gobierno, no el actual, no el que terminó, se ha visto superado por mucho y si no entendemos que una de las tareas que debemos enfrentar conjuntamente, porque esto ataca a todos lados, lo vamos a poder lograr más si lo hacemos con colaboración transnacional y si nos atrevemos a decir las cosas como son: en México estamos viviendo un narcoterrorismo”.

Explicó que terrorismo es cuando incendian vehículos, cuando matan a un trabajador por no pagar una cuota, cuando encuentras a familias quemadas en el vehículo o cuando encuentras cuerpos de personas tirados en las calles.

“Yo lo que esperaría no es un debate ni nacionalista ni ideologizado. (…) Sería un gran mensaje para México que pudiéramos lograr un consenso de las diferentes fuerzas políticas en lo que más nos duele, en lo que más nos lastima, lo que más nos preocupa y nos genera incertidumbre e inestabilidad”, concluyó.

