Para evitar la intromisión de Morena u otros partidos ajenos a los que integran el Frente Amplio por México, durante la última etapa del proceso para elegir al candidato o candidata de oposición a la Presidencia de la República, el comité organizador se blindará a través del cotejo de registros con el padrón de cada instituto político.

Así lo explicó en entrevista con EL UNIVERSAL el exconsejero del INE, Marco Antonio Baños, quien es integrante del comité.

“La plataforma tiene que ser lo más precisa posible, lo más certera y lo más legal posible. Se anunció con toda claridad que el registro debe de ser con personas que estén en carácter de simpatizantes con este movimiento o bien personas que estén afiliadas a los partidos políticos de la coalición Va por México, eso se dijo con toda claridad.

Leer también: Oposición avanza en proceso, con menos aspirantes

“Entonces, se tendrá que revisar la autenticidad del registro, por eso se pide la credencial con fotografía, que será la prueba de vida para estos temas, pero adicionalmente haremos el cruce con el padrón de militantes del resto de los partidos para evitar que se integren aquí quienes pertenezcan a otros partidos, van para afuera, no se van a aceptar”, puntualizó Baños Martínez.

Reconoció que la realización de elecciones primarias conlleva riesgos, pero insistió en que con el método que implementarán pretenden reducirlos al mínimo.

“Estos procedimientos abiertos siempre tienen una línea de riesgo, de lo que se trata es de blindarlo y de minimizar ese riesgo. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para que el ejercicio sea lo más adecuado y legal posible y tenga el blindaje necesario para que se haga de la mejor manera posible”, indicó.

Adicionalmente, la plataforma verificará que las credenciales de elector que suban al sistema sean vigentes y evitará la duplicidad de registros.

Ayer domingo concluyó el proceso de inscripción con un total de 33 personas, de las cuales nueve son políticos destacados, siendo estos Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Silvano Aureoles, Jorge Luis Preciado, Gabriel Quadri, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Ángel Mancera, además del exgobernador de Querétaro, Ignacio Loyola, Rafael Acosta Juanito, así como dos decenas de representantes ciudadanos.

Al respecto, el exconsejero aseguró que en el interior del comité se aplicará mano dura en las decisiones y serán estrictos con la aplicación de las normas.

“Nosotros no podemos ser laxos, aquí nos invitaron a los siete expertos en temas electorales para fijar las reglas que ya hicimos y también para conducir el procedimiento, por lo que no podemos ser flexibles en la aplicación de las reglas, las reglas son las reglas”, advirtió.

De entrada, explicó, quienes no hayan entregado sus documentos completos y quienes no demuestren claramente, en su exposición de motivos, por qué están participando, “evidentemente no podrían participar”.

Leer también: Xóchitl Gálvez gana aplausómetro en registros de la oposición

“Además, quienes pasen a las próximas etapas serán vigilados y en caso de presuntos incumplimientos ya veríamos con claridad quién, cómo y qué tipo de sanción podríamos implementar de acuerdo con la facultad que tiene el comité organizador”, detalló.

Para Baños Martínez, el modelo que implementó el Frente Amplio por México para elegir a su candidato “es una buena noticia para el país. Los partidos políticos lograron un consenso con las organizaciones representativas de la ciudadanía para abrir la posibilidad de que una decisión tan relevante tenga el acompañamiento de la sociedad civil”.

Aseguró que el procedimiento del Frente Amplio por México tiene una enorme diferencia con lo que se está haciendo en Morena, “porque no hay un despliegue territorial como sus asambleas informativas que son literalmente actos de proselitismo; además, el despliegue de recursos públicos en Morena es impresionante”.