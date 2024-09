El senador del PRI Manlio Fabio Beltrones confirmó que asistirá a la sesión plenaria del próximo miércoles y votará en contra de la reforma judicial.

En redes sociales, enfatizó que la reforma que impulsa Morena “no es la que necesita México”.

“En los últimos días he recibido diversos mensajes en los que piden confirme mi postura respecto a la reforma al Poder Judicial, la cual no tiene el consenso que necesita una modificación de esa naturaleza.

“Como lo he mencionado en anteriores ocasiones y hoy que he releído la minuta que ha llegado al @senadomexicano, reafirmo mi convencimiento total de que ésta no es la reforma que México necesita.

Siempre he sostenido que hay que fortalecer a las instituciones, no debilitarlas, por lo que reitero que, en su momento, asistiré a la sesión en donde se discuta y votaré en contra”, puntualizó.

Manlio Fabio Beltrones dice que va contra reforma judicial. Foto: Captura de pantalla

