Madres buscadoras del colectivo 10 de marzo, llevan 13 días en las inmediaciones del asta bandera, las activistas solicitan que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las reciba y apoye a encontrar a sus hijos.

A tres días del último informe de gobierno del mandatario federal, las activistas se encuentran rodeadas de las vallas que resguardan la plancha del Zócalo capitalino.

“A mí me atendió el presidente el 24 de junio de junio del 2019, tengo unas fotos donde él me recibió, me prometió que encontraría a mi hijo, el mandatario instruyó a sus colaboradores, en este caso al secretario de Seguridad Nacional y Protección Ciudadana que estaba a cargo Alfonso Durazo. Hasta la fecha, no tengo noticias de mi hijo, porque no lo han buscado, no hubo una buena investigación desde un principio”, denunció la señora Ana María.

Asimismo, la activista busca a su hijo Carlos Palomares, quien desapareció el 22 de septiembre del 2010 y no hay avances en la investigación. Además, perdieron el expediente original, en su caso pide al presidente ayude a encontrar el documento y a su hijo.

“No hay avances para saber el paradero de nuestros hijos, por eso decidimos venir al asta bandera, ahora la nueva presidente electa Claudia Sheinbaum, le pido que como madre se sensibilice, que nos atienda, ella siempre ha dicho que es tiempo de mujeres. Yo pido, le ruego que nos ayude con la búsqueda de nuestros hijos”, expresó la madre buscadora.

Entre las inclemencias del tiempo, falta de medicamentos, comida y condiciones para soportar el frío, las madres buscadoras resisten y no pierden la esperanza de que alguien atienda sus demandas, ya que aseguran ni el gobierno de la Ciudad de México, ni personal del Gobierno Federal les ha brindado algún apoyo.

alm