Luisa María Alcalde critica a jueza que ordenó eliminar la reforma judicial del DOF; "vamos a seguir adelante", afirma

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, criticó a Nancy Juárez Salas, jueza del Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, luego de que ordenó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al director Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López, eliminar la publicación de la reforma judicial del pasado 15 de septiembre.

“Los únicos que pueden modificar la Constitución es el Poder Constituyente, lo que pasó hace unos días es que una juez de Coatzacoalcos, Veracruz, dice: ‘que se suspenda la reforma judicial, que no nos toquen, a nosotros nada, nuestros privilegios no se tocan’, y no solamente suspende, le ordena a la Presidenta que quite del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial”, dijo en un mitin en Quintana Roo.

Ante esto, la dirigente morenista preguntó a simpatizantes de su partido: “¿Ustedes creen que tiene la posibilidad una juez, de determinar el futuro de esta patria, por encima del pueblo de México?”, a lo que ellos respondieron que no.

“Por supuesto que la Presidenta dice ‘de ninguna manera’. El pueblo de México ya determinó, nuestra Constitución es clara de quién puede reformar la Constitución y eso ya se cumplió. Vamos a seguir adelante”, refrendó ayer por la tarde.

Al decir que hay campañas de mentira, explicó que en el caso de la reforma al Poder Judicial han existido muchas trabas, las cuales calificó como absurdas, ante la decisión del pueblo de México.

Luisa María Alcalde, líder de Morena durante Asamblea en Yucatán este 17 de octubre de 2024. Foto Especial

“Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum estaba en campaña dijo en todas las plazas públicas: ‘mexicanos, mexicanas si nosotros conseguimos las dos terceras partes del Congreso vamos a poder reformar la Constitución’ y si podemos reformar la Constitución vamos a poder reformar el Poder Judicial”, recordó la líder de Morena.

Explicó que el movimiento de la Cuarta Transformación ya había dado un buen avance al Poder Ejecutivo y Legislativo para eliminar los privilegios, por lo que faltaba el Judicial, donde ministras y ministros “siguen ganando 400 mil pesos”.

“Dijimos, si hacemos esa hazaña se va a lograr y ¿qué pasó el 2 de junio? logramos esa mayoría y teniendo mayoría en el Congreso todos los diputados y senadores de este proyecto decidieron hacer una reforma constitucional, pero no solo ellos, la mayoría de los congresos locales tuvieron que votar a favor para que se pudiera reformar la Constitución, es complicado, pero es la decisión del pueblo a través de sus representantes”, dijo Luisa María Alcalde.

Gobernadores de Morena califican de “abuso de autoridad punible” amparos de jueces

Los gobernadores y las gobernadoras de Morena manifestaron su preocupación por la reiterada intención de conceder amparos ilegales e improcedentes a jueces del Poder Judicial Federal, alejados de sus atribuciones y en violación a preceptos constitucionales fundamentales.

“Advertimos que, quienes contravienen lo que estipula la ley, ostentando atribuciones que la misma no les concede, la violan flagrantemente. Y aún más: tratándose de personas encargadas de administrar la justicia, dichos actos se convierten en un abuso de autoridad punible”.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, publicó en sus redes sociales un pronunciamiento donde se añade que los gobernadores “hemos expresado denuncias públicas de lo que significaría que jueces y ministros quieran sustituir al Poder Legislativo, pues sería veladamente un golpe antidemocrático la intención de detener reformas constitucionales consumadas y apegadas a derecho en todas sus etapas”.

Ahora que miembros del Poder Judicial Federal ignoran el artículo 61 de la Ley de Amparo, donde claramente establece los casos de improcedencia:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

"Además, tales resolutivos de los jueces federales en materia de amparo contra reformas constitucionales no pueden acatarse por ser totalmente violatorios: los actos del poder reformador NO se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución general, mucho menos en su ley orgánica".

"Por si fuera poco, los juzgadores se extralimitan al pasar por alto que no se puede otorgar una suspensión definitiva en contra de la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación, ni se puede otorgar una medida cautelar en contra de la entrega de las listas de jueces al Senado, porque se trata de hechos consumados".

"Nos resulta inconsecuente que el Consejo de la Judicatura no tome cartas en el asunto de inmediato ante los excesos de los jueces federales que violan la Ley de Amparo en su artículo 61 y que, abusando de sus funciones, ordenan acatar sus resoluciones ilegales e improcedentes".

"Por lo anterior, exigimos al Consejo de la Judicatura Federal proceder de inmediato contra los jueces que violan la Constitución, las leyes y la normatividad que de ella emanan".

