La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde señaló que tras la estrategia fallida de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, se evidenciaron los vínculos de Genaro García Luna, su secretario de seguridad, con el crimen organizado.

Recordó que el exsecretario de seguridad fue sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos.

"Fue, ni más ni menos que el secretario de seguridad de Felipe Calderón, ese presidente que a lo baboso le pegó un trancazo al avispero y en esta guerra contra el narco llevó a que este país tuviera una violencia desmedida, que nunca atendió las causas, que nunca entendió que había que atender la pobreza, que había que atender a los jóvenes, que había que reducir la desigualdad y dar alternativas de futuro", señaló ante simpatizantes de Morena en Quintana Roo.

Señaló que la oposición crítica la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que en el sexenio de Calderón nombraron a una persona vinculada al narcotráfico como encargada de la seguridad nacional.

"Eso no se nos puede olvidar, porque ahora el cinismo puro es que salen todavía a decir cómo es posible que la estrategia, y le dicen a nuestra presidenta dónde están los resultados. Se quejan de aquí y de allá. El cinismo absoluto", acusó.

"Y todavía digo, nomás para sacarse esto del pecho, porque la verdad que da un coraje. Ahora sacó unos tuits y dice: pues sí, yo no sabía nada. No tenía idea de que este cuate estaba, tenía vínculos. Y uno se queda pensando, pues una de dos, sí realmente no sabía nada y era el presidente de la República. ¿pues en manos de quién estábamos?", cuestionó.

En cambio, dijo que si el expresidente Calderón conocía los vínculos de García Luna con el narcotráfico entonces también tiene responsabilidad en el caso.

