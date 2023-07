Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), comparece nuevamente ante el juez de Control del Reclusorio Norte, Genaro Alarcón López, por el caso Agronitrogenados en el que está acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se trata de una audiencia intermedia en la que se dará a conocer si la defensa de Lozoya Austin y Petróleos Mexicanos, la Unidad de Inteligencia Financiera llegaron a un acuerdo reparatorio.

Por este caso, Lozoya Austin ofrece 3.4 millones de dólares de dólares de reparación del daño por la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), del empresario Alonso Ancira, cuando estuvo al frente de Pemex.

Lee también Tribunal desecha queja de Lozoya contra negativa de analizar prescripción de delito de lavado de dinero

Al llegar al Reclusorio Norte, Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya Austin, aseguró que existen todas las condiciones para llegar a un acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y aseguró que no van a aceptar ninguna prórroga.

"La privación de la libertad ilegítima en agravio de Emilio Lozoya Austin, las condiciones ilegítimas en las que se encuentra su señora madre, su hermana, su esposa, ya no aguantan más tiempo. Entonces nosotros no solamente no vamos aceptar ninguna prórroga, sino que tampoco vamos aceptar ninguna solicitud de prórroga para estos efectos, vamos con todo el ánimo de proceder a la firma del acuerdo en los términos aprobados por el Consejo de Administración de Pemex ", indicó.

El litigante afirmó que las condiciones de salud de Lozoya Austin se han agravado desde que fue extraditado a México procedente de España, y ahora, dijo, se encuentra delicado sin precisar cuáles son los padecimientos que tiene.

Lee también Pemex avaló monto de reparación del daño de Lozoya por casos Odebrecht y Agronitrogenados: afirma defensa

"Se encuentra delicado y por eso quiere resolver este asunto lo antes posible, no está bien físicamente ha sido un sometimiento muy duro a una prisión preventiva injustificada que consideramos ilegítima".

En caso de llegar a un acuerdo con Pemex y la UIF sobre el caso Agronitrogenados, el juez suspenderá el proceso penal contra Emilio Lozoya Austin.















Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





maot