Como a ningún otro mandatario de oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido al gobernador de Nuevo León en al menos siete ocasiones, prácticamente desde que el ex precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano comenzó su administración, en octubre de 2021.

El primer espaldarazo del titular del Ejecutivo a Samuel García fue en 2022, al señalar que Samuel enfrenta una “embestida”, en medio del proceso para elegir al fiscal general del Estado.

Durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Consejo Nacional de Protección Civil, López Obrador pidió que se resuelvan “los pleitos arriba” para no afectar a la población.

“No podemos utilizar las fiscalías de los estados, ni la Fiscalía General de la República con propósitos políticos o electorales. Entonces yo quiero manifestar aquí mi apoyo al gobernador de Nuevo León, a Samuel García Sepúlveda, mi solidaridad, porque está enfrentando una embestida, que considero es de tintes partidistas y no tiene que ver nada con la justicia”, dijo.

El siguiente año, arropó al mandatario de Nuevo León, el 3 de febrero, al señalar que tenía todo su apoyo ante el amago de desafuero por parte de la Comisión Anticorrupción del Congreso estatal porque la oposición rechazó aprobarle el Presupuesto para esa entidad.

El Presidente expresó: "Aprovecho para decir que nosotros apoyamos al gobernador de Nuevo León porque se ha presentado una demanda para desaforarlo, lo quieren quitar del cargo porque no le aprobaron el presupuesto, él no tiene mayoría en el Congreso, se pusieron de acuerdo sus adversarios y querían ellos imponerle un presupuesto… y obligarlo a que destinara fondos a ciertas empresas públicas 'autónomas', manejadas por los partidos que están bloqueando al gobernador. Entonces, como no lo permitió no lo aceptaron y presentaron una denuncia para desaforarlo".

El 4 de marzo de 2023, en su visita a la entidad para supervisar obras hidráulicas, López Obrador volvió a defender al gobernador Samuel García del proceso de desafuero y consideró como “injusto” el ataque al que los partidos someten al gobernador.

Mientras que el pasado 21 de septiembre el titular del Ejecutivo dijo, en su conferencia “mañanera”, que el gobernador Samuel García Sepúlveda se ha portado bien.

“Aunque lo están maltratando, pero hay que acostumbrarse también a eso, si no la vida no sería vida", mencionó.

El 28 de octubre pasado, el Presidente de la República respaldó de nueva cuenta al gobernador García Sepúlveda, al reconocer que ha trabajado de manera coordinada con él y siempre viendo por el bienestar de la gente.

“No es como otros que pelean por mantener sus intereses y que lo único que les importa es el dinero, estar peleando por cargos, y no tienen llenadera”, dijo.

El pasado jueves, sobre la controversia en torno a la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino de Nuevo León y la objeción de Samuel García, el presidente expresó su respaldo al mandatario neoleonés y criticó que la oposición tiene "mucho coraje" contra el ex precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

“Hay mucho coraje, enojo, en contra de Samuel, porque los que apoyan a otra candidata y un sector del conservadurismo se piensan dueños de la clase media. Se han querido apoderar de la clase media. Es: '¿cómo vienes tú a meterte, si este es nuestro terreno, en vez de sumarte en contra del dictador, del populista, del que está destruyendo a México'”, dijo.

Esta mañana, el Presidente salió en defensa una vez más del gobernador emanado del partido naranja.

“Lo que sí debe saber la gente es que se trata de un asunto politiquero con miras a las próximas elecciones, porque se le lanzaron los del PRI y los del PAN. Más que nada el jefe del bloque conservador, Claudio X. González, se le lanzó a Samuel García para que no pudiera ser candidato”, expresó López Obrador.

