El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aunque llueva, truene o relampaguee en diciembre próximo será inaugurado el Tren Maya que comunicará al sureste mexicano.

“Por eso estamos llevando a cabo un rescate de todas las zonas arqueológicas, para que el turismo que antes sólo llegaba a Cancún, al norte de Quintana Roo se pueda ir internando hacia el sur de Quintana Roo que también es pueblo y escultura y de Chetumal donde viene el tren eléctrico de Cancún-Tulum-Chetumal, el Tren Maya que vamos a inaugurar en diciembre de este año aunque llueva truene o relampaguee”.

En Othón P. Blanco, Quintana Roo, acompañado por su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller; la gobernadora Mara Lazama (Morena), donde encabezó la entrega de documentos agrarios a mujeres indígenas, el Mandatario destacó que continuarán todos los programas del bienestar en esa entidad y seguirán transformándolo porque le ha dado mucho a México.

Ante el reclamo de un grupo de maestros indígenas, el presidente López Obrador recordó que ya instruyó a que se dé marcha atrás a la reforma que desaparecía la dirección de Educación Indígena de la SEP.

“Abro paréntesis para decirles a las compañeras maestras de educación indígena que no van a cambiar el sistema de educación indígena y va a seguir igual como estado durante muchos años”.

Recordó que en el inicio de su carrera política fue director del Instituto Nacional indigenista, en Nacajuca, Tabasco, y le tocó iniciar el sistema de educación indígena de educación bilingüe, por lo que este seguirá y los maestros indígenas seguirán dependiendo de la dirección de asuntos indígenas de la SEP, ya no tiene nada que ver el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas porque este instituto tiene otras funciones.

El Mandatario destacó que Quintana Roo tiene muy buena gobernadora con Mara Lezama y la entidad, por todo lo que aporta al país, tendrá un trato especial, pues “amor con amor se paga”.

AMLO asegura presupuesto para atender al sector salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Presupuesto alcanza para atender al sector salud, porque ya “se acabó la ratería, el bandidaje oficial, hay cero corrupción”.

“No fue fácil, pero hemos ido resolviendo el abasto de medicamentos porque había una mafia que manejaba todas las compras de las medicinas en el gobierno….nos costó, pero ya hemos avanzado, ya tenemos las claves para este año y el año próximo, nos ahorramos como 40 mil millones de pesos”.

“Por eso tenemos Presupuesto, no nos hemos endeudado, no han aumentado los impuestos, al contrario han aumentado los salarios de los trabajadores, no habrá gasolinazos, se acabó la ratería, el bandidaje oficial, cero corrupción y por eso el presupuesto alcanza y rinde”.

Al firmar como testigo de honor un acuerdo de inicio del programa IMSS-Bienestar en el Hospital Oncológico de Chetumal, Quintana Roo, el Jefe del Ejecutivo urgió a que el hospital termine de equiparse y de servicio completo, porque se trata de la salud de los niños.

“Me dolía cuando venía a Quintana Roo cuando veía cerrado este hospital, y me gusto cuando (el doctor) Jesús Ernesto dijo que todos ustedes querían hacer realidad este sueño porque lo dijo lleno de convicción y sentimiento”.

Recordó que como mala herencia del periodo neoliberal ahora hacen falta de médicos, enfermeras, pero sobre todo de médicos especialistas que requiere el país, porque se olvidaron de la educación y la salud pública, que son derechos del pueblo.

El presidente López Obrado bromeó con los quintanarroenses al señalar que ya eran vecinos pues prácticamente ya vive en la entidad por sus giras de trabajo quincenales de supervisión del Tren Maya.

“Más tarde vamos a otra reunión de evaluación, porque ya vivo aquí, ya me avecinde, vengo cada 15 días a la supervisión del Tren Maya, todavía vamos a esa reunión, porque nos vamos a subir al tren en diciembre de este año”.

