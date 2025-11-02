José Merino

Entendemos tu obsesión

por adelgazar los trámites,

pero mucho no ayudó

lo de las plataformas digitales.

Primero fue el 109

de la ley de Telecom,

luego la CURP biométrica,

que esa sí se aprobó.

Ahora todos se quejan

de que no hay autonomía,

y que además de todo ello

tendremos la “Ley espía”.

-¿Por qué nos haces sufrir?

le preguntaron a Pepe,

un grupo de plataformas

de streaming y otras de trueque.

Merino muy educado

a todas les respondió:

-Están muy equivocadas

yo no tuve la intención.

Las reformas aprobadas,

no fueron mi redacción.

y fue por tantos errores

que la parca me llevó.

Pero no se alegren tanto

pues ella me prometió

que incluso en el camposanto

una pantalla tendré

y desde allá controlaré

a la nueva CRT.

Instituto Federal de Telecomunicaciones

Ahora si se murió

después de tanta amenaza

la extinción se concretó,

ya se terminó la caza.

La huesuda se nutrió

de cuatro comisionados

que al infierno ella envió

por mediocres resultados.

-Por qué nos tratas así,

Parca desconsiderada

nada podíamos hacer

la decisión estaba tomada..

-No me traten de engañar,

la calaca interrumpió

yo les reprocho el silencio

que a la autonomía escupió.

-Déjanos estar en paz

y haz algo que garantice

que a los empleados pendientes

alguien los indemnice.

Yo lo pensaré muy bien,

La Catrina prometió,

no sé si les haré caso

por lo pronto les recuerdo

que la ley que entró en vigor

los trámites interrumpió,

y yo tomaré un descanso.

Servicio Exterior Mexicano

La flaca se los llevó

a todos los diplomáticos

sólo a los de carrera

porque no tenían ya viáticos.

Ministros y embajadores

se unieron posteriormente

y quisieron preguntar

dónde estaba De la Fuente.

Pero la parca se rio

y se rio a carcajadas

-A Ramón me lo llevé

apenas lo designaron

en el panteón lo enterré

por eso nunca lo hallaron.

Marcelo Ebrard

Por más que lo dan por muerto

Marcelo se las arregla

y aun cuando se complica

nueva estrategia él juega.

No tendrá ya tanta suerte

pues en su nueva encomienda

tiene de contraparte a Trump

una imposible contienda.

La huesuda apareció y al oído susurró

-“Marcelo, llegó la hora

el mausoleo nos espera

y por más que tú te resistas

Esta sí es la verdadera”.

-Prometo que yo iré,

una vez ya terminada

la revisión del T-MEC

al panteón acudiré.

La flaca muy agobiada

le dijo con decisión

no sé de qué tú me hablas

el T-MEC ya se murió.

En Washington fue enterrado

Donald Trump lo despidió.

(Calaveras escritas por Irene Levy, columnista de EL UNIVERSAL)

Donald Trump

De la política moderna,

ese viejo color naranja,

fue el bufón de la matanza

que ensangrentó la Franja.

Sus medidas son bien viles:

destruye barcos, lanza misiles,

en vez de ir contra narcos,

provoca nuevos fusiles.

Lanza su odio y su estiércol,

y en su furia de esperpento,

envenena a sus fieles

con discurso y excremento.

Se cree el rey de la comarca,

sintiéndose el muy rudo,

y aunque va desnudo,

solo predica su “paz narca”.

Por eso llegó la Muerte,

sin miedo y muy desfachada:

“Ven, Trumpetas sin conciencia,

que tu hora está cantada.

Te llevaré al más allá,

donde el poder no manda nada,

ni sirven muros ni trampas

cuando la Parca te llama”.

(Calavera escrita por Waldo, cartonista de EL UNIVERSAL)

Claudia Sheinbaum

La Calaca, con su guadaña,

vino a visitar a Claudia,

"¡Ay, mi querida Sheinbaum,

Tu gestión es pura patraña!"

Con el país en destrucción,

y la inseguridad creciendo,

"Todo va mejorando",

dijo La Huesuda riendo.

Los proyectos, con gran retraso,

y promesas sin cumplir,

"Un abrazo, no balazo,

te voy a venir a pedir."

Así que Claudia, ponte lista,

no sigas los pasos de Obrador

que La Flaca ya está en la pista,

¡Y te espera con gran furor!

(Calavera escrita por Galindo, cartonista de EL UNIVERSAL)

Gerardo Fernández Noroña

Fernández Noroña Gerardo

hoy he venido por ti

tengo quejas ¿sabes algo?

respóndeme sin mentir.

¿Es verdad que has comprado

una casa de 12 millones

con tu sueldo del Senado?

Responde sin dilaciones.

Muchos también me han dicho

que tu gusto se ha vuelto exquisito

viajas, comes y bebes

de lo mejor y más fino

Por no responder con claridad

vámonos y arma tu maleta.

No olvides tu chaqueta,

vas a la oscura eternidad.

Andrés López Beltrán

¡Ay, exhausto Andy!

tú que eres hijo de papi

Por tu caro viaje a Japón

hoy te llevo para el panteón.

PAN

El PAN se maquilló

cambiar su cara quiso

solo se hizo el occiso

y de la fosa no salió.

(Calaveras escritas por Carlos Morales Amaya, editor de Opinión de EL UNIVERSAL)