José Merino
Entendemos tu obsesión
por adelgazar los trámites,
pero mucho no ayudó
lo de las plataformas digitales.
Primero fue el 109
de la ley de Telecom,
luego la CURP biométrica,
que esa sí se aprobó.
Ahora todos se quejan
de que no hay autonomía,
y que además de todo ello
tendremos la “Ley espía”.
-¿Por qué nos haces sufrir?
le preguntaron a Pepe,
un grupo de plataformas
de streaming y otras de trueque.
Merino muy educado
a todas les respondió:
-Están muy equivocadas
yo no tuve la intención.
Las reformas aprobadas,
no fueron mi redacción.
y fue por tantos errores
que la parca me llevó.
Pero no se alegren tanto
pues ella me prometió
que incluso en el camposanto
una pantalla tendré
y desde allá controlaré
a la nueva CRT.
Instituto Federal de Telecomunicaciones
Ahora si se murió
después de tanta amenaza
la extinción se concretó,
ya se terminó la caza.
La huesuda se nutrió
de cuatro comisionados
que al infierno ella envió
por mediocres resultados.
-Por qué nos tratas así,
Parca desconsiderada
nada podíamos hacer
la decisión estaba tomada..
-No me traten de engañar,
la calaca interrumpió
yo les reprocho el silencio
que a la autonomía escupió.
-Déjanos estar en paz
y haz algo que garantice
que a los empleados pendientes
alguien los indemnice.
Yo lo pensaré muy bien,
La Catrina prometió,
no sé si les haré caso
por lo pronto les recuerdo
que la ley que entró en vigor
los trámites interrumpió,
y yo tomaré un descanso.
Servicio Exterior Mexicano
La flaca se los llevó
a todos los diplomáticos
sólo a los de carrera
porque no tenían ya viáticos.
Ministros y embajadores
se unieron posteriormente
y quisieron preguntar
dónde estaba De la Fuente.
Pero la parca se rio
y se rio a carcajadas
-A Ramón me lo llevé
apenas lo designaron
en el panteón lo enterré
por eso nunca lo hallaron.
Marcelo Ebrard
Por más que lo dan por muerto
Marcelo se las arregla
y aun cuando se complica
nueva estrategia él juega.
No tendrá ya tanta suerte
pues en su nueva encomienda
tiene de contraparte a Trump
una imposible contienda.
La huesuda apareció y al oído susurró
-“Marcelo, llegó la hora
el mausoleo nos espera
y por más que tú te resistas
Esta sí es la verdadera”.
-Prometo que yo iré,
una vez ya terminada
la revisión del T-MEC
al panteón acudiré.
La flaca muy agobiada
le dijo con decisión
no sé de qué tú me hablas
el T-MEC ya se murió.
En Washington fue enterrado
Donald Trump lo despidió.
(Calaveras escritas por Irene Levy, columnista de EL UNIVERSAL)
Donald Trump
De la política moderna,
ese viejo color naranja,
fue el bufón de la matanza
que ensangrentó la Franja.
Sus medidas son bien viles:
destruye barcos, lanza misiles,
en vez de ir contra narcos,
provoca nuevos fusiles.
Lanza su odio y su estiércol,
y en su furia de esperpento,
envenena a sus fieles
con discurso y excremento.
Se cree el rey de la comarca,
sintiéndose el muy rudo,
y aunque va desnudo,
solo predica su “paz narca”.
Por eso llegó la Muerte,
sin miedo y muy desfachada:
“Ven, Trumpetas sin conciencia,
que tu hora está cantada.
Te llevaré al más allá,
donde el poder no manda nada,
ni sirven muros ni trampas
cuando la Parca te llama”.
(Calavera escrita por Waldo, cartonista de EL UNIVERSAL)
Claudia Sheinbaum
La Calaca, con su guadaña,
vino a visitar a Claudia,
"¡Ay, mi querida Sheinbaum,
Tu gestión es pura patraña!"
Con el país en destrucción,
y la inseguridad creciendo,
"Todo va mejorando",
dijo La Huesuda riendo.
Los proyectos, con gran retraso,
y promesas sin cumplir,
"Un abrazo, no balazo,
te voy a venir a pedir."
Así que Claudia, ponte lista,
no sigas los pasos de Obrador
que La Flaca ya está en la pista,
¡Y te espera con gran furor!
(Calavera escrita por Galindo, cartonista de EL UNIVERSAL)
Gerardo Fernández Noroña
Fernández Noroña Gerardo
hoy he venido por ti
tengo quejas ¿sabes algo?
respóndeme sin mentir.
¿Es verdad que has comprado
una casa de 12 millones
con tu sueldo del Senado?
Responde sin dilaciones.
Muchos también me han dicho
que tu gusto se ha vuelto exquisito
viajas, comes y bebes
de lo mejor y más fino
Por no responder con claridad
vámonos y arma tu maleta.
No olvides tu chaqueta,
vas a la oscura eternidad.
Andrés López Beltrán
¡Ay, exhausto Andy!
tú que eres hijo de papi
Por tu caro viaje a Japón
hoy te llevo para el panteón.
PAN
El PAN se maquilló
cambiar su cara quiso
solo se hizo el occiso
y de la fosa no salió.
(Calaveras escritas por Carlos Morales Amaya, editor de Opinión de EL UNIVERSAL)
