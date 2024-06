Después de darse a conocer que hombres de todos los partidos políticos se hicieron pasar por mujeres trans para ocupar alcaldías en Michoacán, y otros cargos en diversos estados mediante la usurpación de acciones afirmativas LGBT+, organizaciones y legisladoras llamaron a investigar y sancionar estos actos.

El Observatorio Latinoamericano y del Caribe de los Derechos Políticos y Electorales de las Personas Trans, rechazó la suplantación de candidaturas LGBTIQ+ e indicó que sigue pendiente el establecimiento de mecanismos efectivos para garantizar la representación.

Agregó que es deber de las autoridades electorales investigar y sancionar las candidaturas, personas electas y organizaciones políticas por el registro de candidaturas falsas.

“Se propone que, para fortalecer las acciones afirmativas, se trabaje de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil LGBTIQ+, en particular aquellas integradas por personas trans, para que se realicen los ajustes pertinentes al principio de adscripción. Solo así podremos asegurar que las cuotas cumplan su objetivo de promover la diversidad y la inclusión, sin que sean objeto de manipulación y fraude”, dijo el Observatorio.

Lee también Mes del orgullo: Así puedes renovar tu visa para EU si eres una persona trans

Fernanda Félix, diputada trans de Movimiento Ciudadano, dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe tomar cartas en el asunto y anular este tipo de acciones.

La diputada trans María Clemente García, de Morena, denunció la usurpación de lugares para acciones afirmativas en su propio partido, como el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, para la Cámara de Diputados, y Apolonio Ureña Martínez, para la alcaldía de Tumbiscatío.

"Es muy penoso porque están usurpando la lucha por espacios, por representaciones de grupos minoritarios, vulnerables que necesitan tener voz en los Congresos, acceder a cargos de toma de decisiones.

"Es muy penoso que Morena se preste a este juego porque en Morena prometimos no mentir, no robar y no traicionar", dijo a EL UNIVERSAL.

Lamentó el retroceso en Morena porque no habrá personas trans en el Congreso federal: "Por supuesto que vamos a presentar una queja ante Conapred, ante el Tribunal Electoral y ante las instancias internas del partido (...) convocaremos a una manifestación afuera del CEN de Morena".