En el cuarto round en un año, las senadoras Lilly Téllez y Rocío Abreu nuevamente se enfrascaron en un ríspido intercambio de insultos, ello en medio del debate sobre el procedimiento para desaparecer poderes en Guerrero y Guanajuato.

La panista y sonorense respondía para alusiones personales cuando se refirió a Rocío Abreu, sin mencionar su nombre, como “una senadora corrupta de pelo chino”.

Abreu, campechana y quien fue captada hace meses en un video recibiendo dinero en efectivo en su estado natal, reviro: “Solo para corregir a esta persona que está mal de sus facultades mentales. De verdad que el tema de las anfetaminas genera un daño en la salud mental. Las drogas destruyen”.

Continuó: “La que no gana una elección, pero ni de reina del carnaval, esa que se dedica a extorsionar a la gente, cabildeando, que es lo único que sabe hacer. Si alguien es corrupta, la llaman en su pueblo Lady Ambulancia”.

Aseguró que “la ladrona es Lily Téllez” porque no quiere transparentar el dinero que se le da para el pueblo. “Es una mujer que no tiene ni moral y en su pueblo ni la quieren… no sabe hablar y nada más dice puras estupideces”.

