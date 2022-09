Lilly Téllez recibe apoyo tras “brutal vulgaridad” de Gilberto Lozano, líder de FRENAAA

Luego de que Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA) realizó en días pasados comentarios considerados misóginos contra Lilly Téllez, la senadora de Acción Nacional agradeció a políticos, empresarios y seguidores por las muestras de solidaridad ante “la brutal vulgaridad del depravado”.

A través de sus redes sociales, la legisladora panista refirió que las expresiones de Lozano violentaron su dignidad e incluso emprendió acciones legales en defensa de sus derechos.

“Agradezco de todo corazón las muestras de solidaridad ante la brutal vulgaridad del depravado que me insultó. Sus expresiones violentaron mi dignidad. Ya están en curso las acciones legales en defensa de mis derechos”, escribió la senadora por Sonora.

El empresario Ricardo Salinas Pliego expresó su apoyo a la senadora panista por los dichos del “simio ‘closetero’ y cagante” de Gilberto Lozano.

“No tomes a mal sus palabras, la boca habla de lo que el corazón rebosa y este pendjo seguro estaba pensando en ir a meterse plátanos por el qlo”, expresó Salinas.

Gilberto Lozano hace comentarios misóginos contra Lilly Téllez

“La única que había tirado al suelo se llama Téllez, Lilly Téllez. Digo, cualquier persona que da su historia, si fue 17 años periodista, a poco no me digas que no te dieron lo que no querías. Ella es una conductora de televisión de programas gruperos y que creo que la única cosa que, como Ivonne Pérez, la de Nuevo León, tiene la facultad de meterse un plátano completo a la boca”, expresó Lozano en días pasados en una marcha contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Apenas en días pasados, la senadora Téllez le respondió al líder de FRENAAA luego de que descartara a la panista como candidata presidencial para 2024.

A través de redes sociales, Lozano expresó no tener dudas de que la senadora Téllez “viene de Morena” y compartió una imagen de la legisladora sonorense al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo NO tengo duda de que Lily Tellez viene de MORENA, ¿ alguien si?

“Yo NO tengo duda de que fue periodista 17 años y que conoce MUY BIEN que gente estaba en MORENA ¿ y TÚ?”, escribió el líder de FRENAAA.

“¿Crees que NO sabía que MORENA es el brazo político del CRIMEN ORGANIZADO? Yo NO. Ella está descartada,OUT”, agregó en otro mensaje Gilberto Lozano.

En respuesta, la senadora de Acción Nacional le respondió a Lozano, en alusión a una transmisión que el líder de FRENAAA hizo en diciembre del año pasado y en la que se observa cómo cae una imagen de la Virgen de Guadalupe.

“Por mentir y dividir la Virgen de Guadalupe lo trae a coscorrones”, respondió Lilly Téllez.





