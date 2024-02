Luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia contra Denise Dresser por violencia política de género hacia la diputada federal Andrea Chávez, ésta la acusó de "amiguismo" con magistrados que le perdonaron "el castigo".

A través de su cuenta de X, la diputada afirmó que a "Denise Dresser le perdonan el castigo sus amigos magistrados: ya no tendrá que asistir a un curso sobre igualdad de género".

Aunque recalcó que la revocación de la multa por 20 mil pesos y otras medidas de reparación a Dresser no le quitan la "vergüenza de haber insinuado que las mujeres que hacemos política necesitamos 'novios y amantes', cada vez que se disfrace de feminista los 8 de marzo".

Finalmente, la morenista Andrea Chávez aseguró que le acepta la disculpa a Denise Dresser, la que le hizo hace unos meses, pero con una condición: "que nunca más vuelva a violentar políticamente a una mujer, aunque no le caiga bien o aunque no piense como ella".

¿Qué fue lo que dijo Denise Dresser de Andrea Chávez que le valió ser acusada de violencia política de género?

El pasado 2 agosto del 2023, durante la “Mesa de Análisis con Loret”, Denise Dresser hizo referencia hacia una supuesta relación entre Andrea Chávez y el exaspirante presidencial Adán Augusto López Hernández.

"No es sólo un tema de tener una novia en la campaña, no sabemos si era la novia o no, pero el hecho de darle un bien público como es un avión para trasladar a su familia", dijo Dresser.

Por lo que inmediatamente, la diputada morenista interpuso una denuncia ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

Por lo que unos días después, el INE le ordenó a Denise Dresser y Latinus bajar el debate en el que realizó dicha declaración y aprobó medidas acutelares contra la periodista.

Por su parte, Chávez le pidió a Dresser recapacitar sobre sus dichos. por era un discurso "misógino y de odio".

"Tengo la misma edad que Julia, la hija de @DeniseDresserG, quién ayer me acusó en televisión de ser la “novia” de un aspirante presidencial", dijo.

