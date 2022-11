Lamenta PAN discurso de odio de AMLO contra defensores del INE

La dirigencia nacional del PAN lamentó el discurso de odio del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los asistentes a la marcha en defensa del INE y de personajes de intachable trayectoria a favor de la democracia como José Woldenberg.

"La libertad de expresarnos libre y pacíficamente está consagrada en nuestra Constitución, pero incluso obliga al Estado a tomar las medidas necesarias para facilitar que estas libertades se cumplan", señaló Marcos Aguilar Vega, vocero nacional de Acción Nacional.

"El totalitarismo populista del Presidente ha marcado su discurso virulento y agresivo en contra de quienes piensan diferente a él y a su movimiento y, ha decidió reprenderlos para evitar, cueste lo que cueste, cualquier crítica de la sociedad civil".

Lee también Se darán todas las facilidades para manifestación en defensa del INE: AMLO

Dijo que las expresiones que utilizó en días pasados contra quienes participarán en la marcha para defender al INE van desde acusarlos de aspiracionistas, clasistas, racistas, corruptos, achichincles y despistados hasta señalarlos por sus creencias religiosas, criticándoles que van misa, pero no tienen amor al pueblo.

Mala memoria de AMLO, dice PAN

"Es un hecho que Andrés Manuel continúa en esa campaña que inició hace dos décadas y que no concluye, es evidente que gobierna para quien piensa como él, pero no para todos los mexicanos como debiera, es una realidad que no soporta la idea de perder el poder en el 2024".

También parece ser de mala memoria, porque olvidó que, en el 2006, tras una contienda electoral, López Obrador llamó a sus simpatizantes a bloquear el primer cuadro de la capital mexicana. Y en aras del respeto a la libertad de expresión los cientos de afectados tuvieron que aguantarse el largo plantón que organizó, recordó.

"Se le ha convertido en costumbre los descalificativos e insultos contra opositores y críticos, López Obrador gusta de perseguir y amedrentar como parte del sistema de gobierno que pretende imponer y que a todas luces violenta nuestros derechos como ciudadanos, nuestros derechos políticos y nos enfrenta a unos contra otros", finalizó Aguilar Vega.

Lee también Confirma oposición que asistirá a marcha por el INE