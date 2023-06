Al garantizar que “la vamos a pasar muy bien, requetebién.”, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a toda la población mexicana a que asista este sábado 1 de julio a la celebración que encabezará en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo del quinto aniversario de su victoria electoral.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal detalló que el acto comenzará a las 17:00 horas, y donde garantizó que habrá música.

“Tenemos que celebrar el sábado, todos, los invito el sábado, todos a la plaza, al Zócalo, a las 5:00 de la tarde. Sí me han confirmado muchos que quieren venir, pero no vayan a dejar de asistir, les invito todos los simpatizantes es nuestra fiesta, es nuestra celebración porque logramos algo extraordinario, excepcional, entre todos desde abajo sin el apoyo de la oligarquía, sin el apoyo de los medios, sin el apoyo de los intelectuales, lo logramos con el apoyo del pueblo, porque el pueblo es mucha pieza y estamos demostrando de que solo el pueblo puede salvar al pueblo que con el pueblo todo si el pueblo nada”.

“Es una política nueva, es una etapa nueva, es algo que no alcanzan a concebir siquiera nuestros adversarios porque por siglos la política era asunto de los políticos, de una minoría, no existía para ellos el pueblo y ahora el pueblo es el que manda, ahora está empoderado. Entonces ¿Cómo no vamos a celebrar? Les invito a todos quiero que estemos el sábado, a las 5:00 de la tarde y esperamos que no llueva, la vamos a pasar muy bien, pero mucho muy bien, requetebién”, dijo.

“¿Va haber música?”, se le preguntó.

“Sí, si”, respondió sin detallar qué grupos o cantantes se presentarán.





























