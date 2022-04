La mañanera de AMLO, 4 de abril, minuto a minuto

08:44- López Obrador destaca un plan de apoyo de vivienda para los trabajadores, desde la disminución de créditos hasta el prohibir los desalojos y combatir fraudes.

08:37- No estamos descartando lo del horario de verano, recuerda el presidente luego de que se adelantó el reloj una hora.

08:36- Estamos para servir al pueblo, nuestro amo es el pueblo, no son grupos de intereses creados, no son empresas, no son bancos; no somos títeres ni peleles. declara.

08:36- Lo mejor para enfrentar la inflación es producir, que haya oferta; pero también ayuda el control de precios, dice.

08:35- Berenice Romero Domínguez refiere que Shell en CDMX y Querétaro ha estado con los índices más altos de ganancia.

08:34- “Se pasan de rosca” los de Shell, expresa López Obrador al mostrar los precios de los combustibles en México.

08:32- Estamos haciendo un plan de producción de alimentos para que haya más oferta y lo vamos a dar a conocer en los próximos días para garantizar que no haya carestía y controlemos la inflación, informa.

08:30- Recuerda que Joe Biden autorizó a EU la venta de Deer Park para que se lograra en México la autosuficiencia en diesel. Destaca el apoyo a “paisanos” en la frontera norte con la venta de gasolina.

08:25- La recaudación es buena y hemos mantenido los precios de los energéticos, refiere. Agrega que la gasolina en la frontera cuesta menos que en el interior del país y que ya se resolvió el problema de escasez: ayer mismo se corrigió (...) tenemos abasto suficiente.

08:24- “Esta muy bien la economía”, asegura el presidente López Obrador al destacar que hay estabilidad en la moneda; está creciendo la inversión extranjera; hay menos inflación que en EU y que en países europeos; hay creación de más trabajo; y ha crecido el índice en la Bolsa de Valores y la reserva en el Banco de México.

08:21- Se niega a hablar de partidos políticos y asegura que se atenderá el tema de seguridad ante el inicio de las elecciones en algunos estados.

08:16- Para que vean “lo grosero y lo majadero” de cómo le llaman, “si yo no les he hecho nada”, López Obrador exhibe cómo una mujer le llamó “cacas” en una marcha de ayer contra la consulta de revocación de mandato.

08:13- “Porque suele confundirse la cultura con la educación”, López Obrador insiste en que en la mañanera se exhiba una imagen “de una señora” que en la marcha de ayer contra la consulta de revocación de mandato dice que está “en contra del caca”.

08:10- Exhibe un video que muestra cómo se rescata flora y fauna ante la construcción del Tren Maya.

08:08- Ante la construcción del Tren Maya, destaca la creación de reservas naturales, la creación del parque del jaguar en Tulum, acuerdos para que ya no se invada la zona arqueológica de Tulum y un parque cerca de Uxmal.

08:04- Aclara que el Tren Maya es eléctrico, por lo que se va a evitar la contaminación; destaca la siembra de árboles.

08:01- En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador muestra un video de un sobrevuelo que realizó ayer para supervisar las obras del Tren Maya y acusa que una empresa de EU trabaja para extraer materiales y el permiso fue dado por “la señora Julia Carabias”, quien “ahora alienta todo el movimiento contra del Tren Maya”.

07:59- Acusa que los opositores “que antes pertenecían al Partido de la Revolución”, ahora apoyan a las empresas nacionales y extranjeras ante la reforma energética.

07:55- Cuesta trabajo que conservadores internalicen el proceso de transformación después de 36 años de predominio de un régimen corrupto, dice,

07:53- Si termino mi mandato, me faltan dos años y medio, ya nada más estoy pensando en eso para no dejar nada inconcluso y pueda decir misión cumplida y me pueda jubilar con mi conciencia tranquila, habiendo ayudado en la transformación del país y entregando la estafeta a los que van a llegar para seguir consolidando la transformación, declara.

Agrega que el país no tendría futuro sin la transformación (...) no estaríamos como estamos, estaríamos endeudados, con inflación, con más pobreza, con ingobernabilidad porque la gente ya no aguantaba.

07:52- López Obrador destaca que los ingenieros militares que construyeron el AIFA ya están en campamentos, en el sureste, para construir parte del Tren Maya y el aeropuerto de Tulum.

07:46- Como lo hizo la semana pasada, el presidente López Obrador muestra un video en el que se asegura que los cenotes no van a ser afectados por la construcción del Tren Maya.

07:44- López Obrador dice que es víctima de radiodifusoras, televisoras, periódicos y redes sociales que tienen una “avalancha” en su contra por las obras que está realizando.

07:41- López Obrador acusa que “los que están en contra de la transformación” echaron a andar una campaña con artistas en contra del Tren Maya, un día después de la inauguración del AIFA: “Nunca los ambientalistas habían protestado, porque también hay seudo ambientalistas, más que nada vividores que están al servicio de intereses creados”. Asegura que el gobierno de EU financia a grupos ambientalistas en México.

07:39- El presidente López Obrador agradece a los pobladores de alrededor del AIFA porque ayudaron a la construcción, “a diferencia de los fifís conservadores que quisieran que no se construyera nada, que nos fuera mal”.

07:37- Ante la consulta de revocación de mandato del 10 de abril, López Obrador llama a que esta semana la gente piense, tenga información y decida en libertad.

07:36- Tenemos que garantizar que se puedan ejercer a plenitud las liberdades; prohibido prohibir, nada de represión, nada de censura y es muy bueno el debate; estamos viviendo un tiempo interesante, expresa el presidente López Obrador.

07:33- Acusa que conservadores que están en su contra son muy groseros “y se creen de la moronga azul”, además que son muy clasistas y racistas.

07:31- Refiere que Gilberto Lozano, líder de FRENAAA, si está convocando abiertamente a votar para que se vaya en la consulta del 10 de abril. Salieron a decir que no se participara, dice.

Refiere que quienes están en su contra son de sectores conservadores que no están de acuerdo con el programa de transformación, “ese es el fondo y no necesariamente son fifís, son aspirantes a fifís”.

07:28- Entre risas, López Obrador se burla de la marcha de opositores de ayer contra la consulta de revocación de mandato: “es como kafkiano, si no me quieren ¿ Por qué no van a votar en contra?

07:28- López Obrador acusa que una entrevista que le hizo Brozo al consejero del INE, Ciro Murayama, fue en

su contra.

07:26- El Presidente acusa “pura trampa” del INE en su contra por no promover la la consulta de revocación de mandato y esconder casillas; llama a que las autoridades resuelvan el caso del secretario de Gobernación, ante las críticas por promover el ejercicio del próximo 10 de abril.

07:23- Para que serenen los adversarios, López Obrador dice que Adán Augusto López “está ayudándome con la transformación, él no es precandidato a la presidencia; él no está haciendo campaña”.



07:22- Ojalá y el INE actúe con rectitud, recalca. Adán Augusto López está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta de revocación de mandato, asegura.

07:19- Ante las críticas al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por promover abiertamente la consulta de revocación de mandato, López Obrador dice que el INE no ha actuado con rectitud y solo se impide que participen los que están a favor de la transformación: “no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente”.

07:17- Surit Berenice Romero Domínguez refiere que Mega Soriana es la opción más cara para adquirir productos de la canasta básica.



07:16- Berenice Romero Domínguez refiere que de no haber implementado el gobierno de López Obrador medidas de precios máximos en el gas LP, el consumidor estaría pagando más

07:11- En sustitución de Ricardo Sheffield, titular de Profeco, Surit Berenice Romero Domínguez informa que “nuestro señor presidente decidió mantener en toda la República, el 100% del estímulo fiscal al IEPS”.

07:10- Inicia la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.