La mañanera de AMLO, 26 de mayo, minuto a minuto

08:12- Hay muchos terrenos de Fonatur que son los más codiciados porque están en las playas, indica López Obrador al acusar invasiones y “líderes” que se dedican a eso con la tolerancia de autoridades. “Estamos haciendo un inventario de todos los bienes de la nación para protegerlos y frenar esas invasiones y esos fraudes”, dice.

08:08- Voy a ir lo más pronto posible a Querétaro, dice el Presidente al destacar la buena relación que lleva con el gobernador panista Mauricio Kuri.

08:05- “Abajo eran mordidas, pero arriba tarascadas”, expresa el Presidente al acusar simulación contra la corrupción en gobiernos pasados.

08:03- No hemos necesitado deuda y tenemos una buena recaudación; la corrupción hay que combatirla porque es financiamiento para el desarrollo del país y el beneficio de la gente. Llama a denunciar a los que hacen transas.

08:01- Denuncia que antes interesaba “el moche” en la compra de servicios de seguridad.

07:58- Acusa que cuando llegó al gobierno, todas las casetas de Capufe estaban tomadas “y dijimos ‘se acabó esto’ y se ha avanzado” y ese es el dinero que se ha usado para programas sociales y las vacunas contra Covid-19 “porque ese dinero se lo robaban”. Asegura que en aduanas “está pasando algo similar”.

Desde que militares y marinos están a cargo de las aduanas, ha aumentado la recaudación en un billón de pesos, asegura López Obrador al rechazar la administración por parte de los gobernadores.

07:55- Asegura que su movimiento de transformación ha sido radical y sin violencia, pero los opositores siguen molestos. Recuerda que “la mayor riqueza de México es la honestidad de nuestro pueblo, pero hay una cúpula enajenada por el dinero, por lo material, muy echada a perder”.

07:53- Al defender la contratación de médicos cubanos, López Obrador señala al periodista Carlos Loret de Mola de publicar un reportaje “refrito de hace 10 años”, promovido por organizaciones que están en su contra.

07:51- “Hay una campaña echándonos la culpa”, dice sobre el AICM. Señala que antes había una "banda" en la compra de medicamentos.

07:48- “Estamos limpiando de corrupción todo el gobierno, de arriba hacia abajo y no se tolera; hay resistencias porque estamos hablando de años de estas prácticas corruptas”, dice López Obrador al hablar de Capufe. Menciona que ya no hay espionaje, pero sí inteligencia.

Asegura que en el AICM hay un boicot en su contra y “me echan la culpa a mí del tiempo que tardan los pasajeros por los cambios que se están llevando a cabo … tiene que ver con la molestia que todavía no digieren de que no pudieron atracar con el Aeropuerto de Texcoco”

07:40- López Obrador reitera ofrecer asilo a Julian Assange, de WikiLeaks: Estamos a favor de que se le libere porque es un perseguido político (...) si él lo desea, sus familiares, abogados, amigos, podría tener asilo en nuestro país.

07:35- Luego de que Vitol se comprometió a reparar los daños con Pemex tras actos de corrupción, el presidente López Obrador cuenta que hace 15 días le informaron que ya habían dado a conocer los nombres de dos personas de Pemex Internacional “y ya se presentó de nuevo otra denuncia en la Fiscalía”.

07:33- Cuestionado si la Secretaría de Gobernación ya presentó denuncias por violaciones en albergues contra la trata de la exdiputada panista Rosi Orozco, el Presidente se compromete a informar mañana “puntualmente”.

07:29- Sobre el asesinato de la activista y abogada Cecilia Monzón, el subsecreatrio Mejía Berdeja señala que hay comunicació permanente con el gobierno de Puebla y “elementos muy sólidos” para avanzar contra autores materiales e intelectuales.

07:28- El subsecretario de Seguridad mantiene en nueve el número de periodistas asesinados en lo que va del año.

07:27- Mejía Berdeja anuncia de unas sentencias en la Ciudad de México.

07:23- “En seguimiento a la instrucción presidencial”, el subsecretario de Seguridad informa que en el caso Debanhi Escobar, se determinó realizar la exhumación del cuerpo de la joven para realizar las investigaciones necesarias. Señala que sigue el caso con línea de investigación como feminicidio.

07:22- Mejía Berdeja menciona otras detenciones, como las de dos mujeres por la sustracción de un menor y un generador de violencia en Zacatecas. Anuncia la localización “con bien” de 16 personas que fueron reportadas como desaparecidas en Nuevo León.

07:15- El subsecretario de Seguridad además destaca detenciones de integrantes de la delincuencia organizada y secuestradores, así como aseguramientos de droga y armamento.

07:13- Mejía Berdeja destaca la detención del violador serial de Oceanía (CDMX), Daniel Iván “N”, quien fue vinculado a proceso por séptima ocasión.

07:11- El subsecretario de Seguridad destaca la detención de “El Chamuco”, presunto participante en el ataque en el caso de Bavispe, con lo que van 31 detenidos.

07:09- Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad, presenta el informe Cero Impunidad. Destaca detenciones como la de “El Balín”, hermano de “El Gato”, exdiputado local de Oaxaca.

07:06- Anuncia López Obrador que irá la Playa Espíritu, en Sinaloa, donde se están rifando terrenos del exgobernador Antonio Toledo Corro: Hicieron un negocio, quisimos venderlo completo para recuperar el dinero y no hubo comprador.

07:03- Informa que la mañanera de este viernes se dará desde Culiacán, Sinaloa.

07:02- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Indica que se dará el informe de Cero Impunidad “para que se conozca que no hay crimen sin castigo, que estamos atendiendo todos los casos para que se castigue a todos los responsables, por eso es cero impunidad”.