La mañanera de AMLO, 23 de noviembre, minuto a minuto

08:34: López Obrador dice que los organismos internacionales no actuaron bien en periodo neoliberal, pues ellos fueron corresponsables de la crisis de México. “Sin duda, ellos imponían la política económica”, señala.

08:33: “Hay farsantes, aprovechados que se quedaron colgados de la brocha. Se les movió el piso”, dice y agrega que ahora es actuar con transparencia para sacar adelante al país.

08:27: Dice que en el caso del Corredor Interoceánico, se cumple con todo el procedimiento legal. “Ahora nosotros somos ambientalistas”, señala y denuncia grupos ambientalistas financiados para oponerse al Tren Maya y a los proyectos de su gobierno.

08:21: “Más orgullo me da poder decir que el precio de la gasolina, hoy, es más bajo que hace dos años, cuando llegamos al gobierno”, señala. Señala el apoyo del pueblo y denuncia un ataque de “la prensa conservadora”. Dice que el año pasado se apreció el peso y a pesar de la pandemia, "nos mantenemos en términos reales".

08:16: Presenta datos de los montos del bloqueo de cuentas.

08:14: Destaca el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto. “Le tengo confianza, se ha avanzado mucho porque se han congelado cuentas como nunca”, dice. Agrega si se requiere de un nuevo marco legal "no estaría mal", sobre el congelamiento de cuentas sin orden judicial.

08:13: No se van a fabricar delitos y no va a haber impunidad para nadie, indica.

08:11: Pedimos que se respetaran los acuerdos y no lo hicieron, apunta. “Que todos ayudemos para que no estemos pensando de que las autoridades buenas están en el extranjero, y aquí todas las autoridades implicadas, son malos o no procuran la justicia. Eso era antes”, declara y destaca el trabajo del fiscal Alejandro Gertz Manero.

08:05: No estamos de florero y no hay ni un acuerdo en lo oscurito, señala y rechaza que hay agencias de información internacionales que insinuaron que mandaban al general Cienfuegos “para que nosotros les madaramos al jefe de una banda del crimen organizado”. Denuncia que antes había filtraciones para quitarle fortaleza a las instituciones mexicanas.

08:02: Sobre el caso del general Salvador Cienfuegos, López Obrador refiere que no tenían indicios de las investigaciones en EU. Pidió que se revisara el marco en que se da la cooperación con las agencias de Estados Unidos y que enviaran elementos de pruebas. Agradece al gobierno de Donald Trump porque ha habido una buena relación de cooperación y confianza.

07:58: Quitarle el fuero al Presidente ayuda mucho a terminar con la corrupción. Señala que “desde arriba” se toleraba la asociación delictuosa.

07:50: Señala que su gobierno está dispuesto a combatir la corrupción. Rechaza que desde Presidencia se persiga a alguien y pide que se investiguen supuestos malos manejos de fondos en Coahuila.

07:42: Ante la pandemia y la conmemoración de la Virgen de Guadalupe, el próximo 12 de diciembre, el Presidente dice que desde el principio se ha puesto por delante la libertad y rechaza medidas restrictivas. “Así vamos a continuar, siguiendo teniéndole confianza a la gente”, dice.

Agrega que ha habido comunicación con la iglesia católica y una muy buena participación de la jerarquía católica. “Ellos han ayudado mucho. Estoy seguro que pronto se va a emitir un comunicado sobre los festejos sobre los días de la Virgen de Guadalupe. Queremos que surja este planteamiento de las mismas autoridades eclesiásticas, para que se ayude a que la gente obedezca y se evite que haya agrupamientos, reuniones de muchos ciudadanos y que se afecte el combate a la pandemia, refiere.

“Le corresponde al Gobierno de la Ciudad de México resolverlo”, apunta. Cuestiona que se va a hacer con la peregrinación y la asistencia a la Villa.

07:38: Se perdieron con la pandemia un millón de empleos formales, hemos recuperado 500 mil, dice. Refiere que es en general la iniciativa, al ser cuestionado sobre los servicios de seguridad privada que opera en el aeropuerto.



07:35: El Presidente señala que la subcontratación ha crecido desde 2013 y lo que ha pasado en diciembre. Es una vergüenza que el salario en Guatemala, en El Salvador sea más elevado en México, es una vergüenza que esté más elevado en China, que en nuestro país, refiere.

07:29: López Obrador señala que se revisará la iniciativa para regular el outsourcing. “El propósito es que no se abuse de la subcontratación”, apunta y denuncia abusos a los trabajadores.

07:19: Se presentan videos de los avances en la construcción del aeropuerto internacional “Felipe Ángeles”; de la Refinería Dos Bocas; del Tren Maya; del Tren Interurbano México-Toluca; del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec.



07:15: El procurador del consumidor destaca “buenos número en general” tras El Buen Fin 2020. “Hubo mejores ventas que el del año pasado”, señala.



07:08: Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presenta quién es quién en los precios de los combustibles.

07:06: Inicia la conferencia de prensa. El Presidente dice que los combustibles deben de mantenerse en estabilidad en cuanto a precios “y es lo que venimos procurando”. Hemos cumplido con el compromiso de no aumentar los precios de los combustibles y esto ayuda a que no haya inflación, señala.

06:55 Se espera que en breve el presidente Andrés Manuel López Obrador inicie su conferencia.