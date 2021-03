La mañanera de AMLO, 23 de marzo, minuto a minuto

09:38: El INE tiene que hacer su trabajo, “no se puede poner vino viejo en botellas nuevas". Finaliza la conferencia.

09:36: Si se hubiera respetado el voto en 2006, yo no hubiese declarado la guerra a la delincuencia, como lo hizo Felipe Calderón, buscando legitimarse después del fraude, señala. Estando yo en la Presidencia no utilizamos la fuerza, se protegen los derechos humanos y no hay órdenes para masacres, agrega.

09:33: Todos los gobernadores contestaron a la carta que envié, comprometiéndose a ese objetivo común, apunta. Pide a la gente vigilar y denunciar las irregularidades electorales. Recuerda que el fraude electoral es un delito grave.

09:31: Sobre la firma del Acuerdo por la Democracia con gobernadores, el Presidente dice que todos tienen que ayudar para que se garanticen elecciones limpias y libres.

09:26: No aceptamos nosotros visitas de supervisión, dice sobre la delegación de Riberta Jacobson. Debemos mantener buena relación con nuestro vecino, indica. En México, más de un millón de estadounidenses viven en México, agrega.

09:23: Sobre un reforzamiento en la frontera con Estados Unidos, dice que el país debe atender el ingreso de migrantes y refiere que con Joe Biden se crearon expectativas de que habría un mejor trato a los migrantes y esto ha originado que centroamericanos y mexicanos quieran cruzar la frontera “pensando que es más fácil hacerlo”.

Es muy buena la política migratoria de Biden pero va a llevar tiempo, dice.

09:20: El año pasado creció el sector agropecuario en más de 2%, informa. Hay senadores en Estados Unidos que tienen como política el bloquear la producción de los agricultores mexicanos, señala.

09:18: Se abandonó la actividad productiva del campo y ahora estamos apoyando a los productores, dice.

09:15: Sobre reclamos de asociaciones que señalan un bloqueo agrícola, López Obrador dice que su administración aplica una política para acabar con la corrupción, lograr la autosuficiencia alimentaria y no dañar la salud de campesinos y consumidores. “No vamos a permitir que se envenene a nuestro pueblo”, dice.

“No vamos a permitir maíz transgénico (...) estamos regulando el ingreso del glifosato”, dice.

09:12: En las anteriores administraciones hubieron actos de corrupción, saquearon a Sonora y Baja California, denuncia el Presidente. Planteo esto para que no nos dé amnesia porque ya se echó en el olvido, indica.

09:07: El presidente López Obrdaor dice que “en muy poco tiempo hemos reforzado el país con la Guardia Nacional”. En su mejor momento, agrega, la Policía Federal llegó a tener 40 mil elementos y 20 mil operativos sin instalaciones. Era una desatención completa, sólo actuaban en situaciones especiales y no había una presencia territorial, refiere.

08:55: Puntualiza las acciones en Sonora y Baja California.

08:50: Luis Cresencio Sandoval presenta datos de la estrategia de seguridad. Destaca la presencia de la Guardia Nacional, apoyada de otras autoridades de seguridad.

08:48: En todo hay, en esta temporada, politiquería, refiere el Presidente.

08:46: Estamos trabajando, dice el Presidente sobre el exhorto que hicieron los diputados para fortalecer medidas en la atención de los incendios.

08:42: El secretario de Defensa refiere que en Nuevo León, el control de incendios va en 70% y en Coahuila, 40%.

08:40: Sobre los incendios forestales, López Obrador destaca el trabajo de las autoridades en Coahuila y descarta que no irá al lugar porque “no tiene el estilo propagandístico”.

08:38: Se hace un enlace al Aeropuerto de la Ciudad de México para informar de la llegada de 457 mil vacunas de Pfizer. Un millón 658 mil vacunas llegan esta semana.

08:35: Denuncia que se filtró la conversación que tuvo con Joe Biden, quien reafirmó su compromiso de tener buenas relaciones.

08:33: Sobre la vacunación a migrantes, dice que se hace un esfuerzo “y cuando tengamos las vacunas suficientes, vamos a poder aplicarlas a todos”.

08:29: El presidente Donald Trump nos respetó siempre, dice. Acusa que con Felipe Calderón se permitió el ingreso de armas con las que se asesinaron personas y recuerda el operativo “Rápido y Furioso”.

08:27: Los adversarios se imaginan que de Estados Unidos van a venir a regañarnos o que nosotros entramos en “negociaciones indignas”. En la última plática con Joe Biden, se reafirmó en que respetaría la soberanía de nuestro país, agrega.

08:22: Tenemos una relación muy buena con el gobierno de Estados Unidos, dice López Obrador sobre el encuentro de las próximas horas con una delegación de ese país, encabezada por Roberta Jacobson. Vamos a hablar de cambio climático, seguridad, migración y vacunas, agrega.

08:20: Todos los que están en nuestro país van a recibir la vacuna, responde el Presidente sobre si a los migrantes que están en México se les aplicara la dosis.

08:19: Nuestros adversarios se quedan con las ganas de que nos vaya mal, declara.

08:17: Antes de abril van a estar vacunados todos los adultos mayores de 60 años, aun con una dosis, afirma el mandatario de México.

08:16: Es cuestión de tiempo para que se vacune a todos, estamos haciendo un trabajo muy profesional para que haya vacunas, dice López Obrador.

08:13: Sobre las personas que no asisten a vacunarse por cuestiones religiosas , el Presidente llama a respetar pero pide convencer porque la vacuna no produce efectos graves “y cada vez hay más ciudadanos que están solicitando la vacuna”.

08:12: Se va avanzando, dice López Obrador sobre los apoyos funerarios a familiares que han muerto por Covid-19.

08:11: Antes imperaba la corrupción, el influyentismo, el clasismo, el racismo, la discriminación, denuncia el Presidente. Están marchando muy bien las cosas y nuestros adversarios, los conservadores, quieren regresar, pero que regresen lo que se robaron; están atacando mucho al gobierno, la gente tiene confianza, apunta.

08:08: Sobre señalamientos de que Morena hace uso electoral de la vacuna, López Obrador prefiere no opinar porque se metería a un “debate que no conviene”. “No somos iguales, no traficamos con la necesidad de la gente”, declara y agrega que “la vacuna es para todos”.

08:05: Sobre un plan de vacunación en la frontera norte, el canciller dice que hoy se tiene una visita de funcionarios estadounidenses para revisar una estrategia a convenir y recuperar las actividades económicas. Ebrard destaca las restricciones de cruces no esenciales en la frontera sur.

08:02: Puntualiza López-Gatell que todo el sector salud tiene riesgos, no sólo los médicos. Por unanimidad se llegó a un acuerdo para que secretarios de salud de los estados envíen listas de los trabajadores del sector salud para que se les aplique la vacuna contra coronavirus.

07:59: “Vamos cubriendo equitativamente a la población”, menciona el subsecretario de Salud. Estamos próximos a incluir ciudades más grandes, agrega.

07:57: López-Gatell dice que las personas más vulnerables, entre ellos los adultos mayores, deben ser los primeros vacunados en el Plan Nacional de Vacunación.

07:55: Ebrard dice que hoy se confirma cuándo llegan las vacunas de AstraZeneca, provenientes de Estados Unidos. “Nos han confirmado que en abril nos van a entregar”, dice.

07:49: Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa, explica el proceso de distribución y resguardo de las vacunas Sinovac y Pfizer.

07:44: El canciller Ebrard destaca las próximas entregas de vacunas que ya están comprometidas, además de la aplicación de dosis en los consulados.

07:39: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, señala que ya inició la distribución de la vacuna CanSinoBio envasada en México. Destaca que nuestro país, fuera de China, es el que aplica la Cansino.

07:33: Hugo López-Gatell presenta un decálogo de vacaciones seguras para Semana Santa

07:20: Hugo López-Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, presenta el reporte de coronavirus en México.

07:19: Apunta que en Semana Santa se debe meditar sobre las acciones y momentos de dolor que nos ha causado un año de pandemia. “Tengamos actividades

seguras (...) la pandemia no ha terminado”, dice. Agrega que se revisarán acciones en Campeche para el regreso a clases.

07:17: Jorge Alcocer, secretario de Salud, destaca la aplicación de las vacunas y refiere que “hoy llegamos a la esperanza feliz de la cosecha”. “Hay vacunas para todos”, agrega. Señala que hay 938 municipios con la vacuna aplicada.

07:15: Ya se está recuperando de Covid-19 el secretario de Marina, Rafael Ojeda, señala. “Va muy bien”, dice. López Obrador indica que no se han echado a perder dosis.

07:11: Inicia la conferencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador destaca la vacunación contra coronavirus y refiere que está garantizado el abasto. “No nos van a faltar las vacunas, eso lo digo de manera categórica, sin dudas de ningún tipo”, señala.