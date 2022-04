La mañanera de AMLO, 1 de abril, minuto a minuto

09:11- Al hablar de deshonestidad, López Obrador termina su conferencia mañanera con las frases: “el que no tranza, no avanza”, “político pobre, pobre político” y “haiga sido como haiga sido”.

09:07- Nada ha dañado más a México que la deshonestidad y la corrupción política, no olvidemos eso, declara. Asegura que hay quienes salen de su colinia y ahora viven en Las Lomas.

09:03- Otra vez, López Obrador pide a Loret de Mola que explique por qué tiene 13 departamentos en la Ciudad de México y si tiene una propiedad en Estados Unidos: No voy a dejar pasar esto y no es por rencor.

09:01- Carlos Loret de Mola piensa que yo soy como él, o como Claudio X. González, o como toda esta gente deshonesta e inmoral y quieren enlodarnos, pero van saliendo las cosas

Para ser opositor se necesita tener autoridad moral; un corrupto está muy difícil que pueda enfrentarse a un gobierno, añade.

He aguantado porque tengo un escudo, que es mi honestidad y por eso he salido muchas veces ileso de la calumnia, menciona. Agrega: Casi me confieso todos los días con mi tribunal, que es mi conciencia.

08:59- Al ser cuestionado sobre los “moches” de su sobrina Úrsula Salazar Mojica, López Obrador dice que “es un poco como lo de Loret y estos mafiosos”, queriendo engañar y confundir en el caso de su hijo José Ramón López Beltrán, “que tiene 40 años”

08:56- Al ser cuestionado sobre “moches” de su sobrina y diputada de Tamaulipas, Úrsula Salazar Mojica, López Obrador responde: “cero impunidad, no permitir que nadie viole la ley, sea quien sea”.

Tras ser cuestionado por “moches” de su sobrina Úrsula Salazar Mojica, López Obrador dice que si sale en la calle no podría ni reconocerla. Es una sobrina porque es hija de una prima hermana , detalla.

08:50- Dice que hay quienes quisieran que su gobierno se arrodillara ante EU. Asegura que su gobierno va a continuar con la integración económica con EU, con respeto a soberanías y sin permitir corrupción, actos ilegales ni influyentismo.

08:47- El presidente López Obrador cuenta que supuestamente “venía a reclamarnos” Kerry. Menciona que empresarios de EU hablaron de la necesidad de energías limpias y en ningún caso hubo un reclamo, al contrario, están muy contentos.

08:41- López Obrador destaca que la iniciativa para crear un Centro Nacional de Identificación Humana la preparó la subsecretaría de Gobernación a cargo de Alejandro Encinas.

08:40- El presidente Biden se porta muy bien cada bien que hablamos; expresa su respeto a la soberanía de México, ni patio trasero, expresa. La reforma energética se queda como está porque incluye lo que ellos tienen como preocupación, la transición energética, señala el Presidente tras su encuentro de ayer con John Kerry.

08:39- Es buena la relación con Ken Salazar, dice ante las críticas que ha hecho a la reforma eléctrica.

08:33- Niega López Obrador que Kerry “vinieron a jalarnos las orejas” y que les impusieron un grupo del gobierno de EU para que revise todo lo relacionado con la reforma eléctrica: “Como es lógico, no podríamos aceptarlo”.

Admite que sí hubo un planteamiento de mantener la comunicación sobre la reforma eléctrica y que participara un grupo de EU: “Yo me quedé callado, no se aceptó”. Asegura que hay buenas relaciones con el gobierno de Biden.

08:30- Tras su reunión con John Kerry y empresarios de EU, López Obrador menciona que su gobierno se comprometió a entregarles copia de la iniciativa de reforma eléctrica, “porque se contempla lo de la transición energética, nada más que no se le ha dado importancia a este apartado de la iniciativa”.

08:27- López Obrador reconoce lo que hacen “los médicos tradicionales” y “hueseros”: “En todos los pueblos, lo que ayudan en donde no hay médicos (...) ellos tienen remedios y tratamientos para muchas enfermedades”.

08:23- “Nosotros no podemos suscribir nada que signifique corrupción”, dice López Obrador al hablar del T-MEC y el encuentro de ayer con John Kerry sobre la reforma energética.

08:21- Recuerda que hubo tensión con EU ante el tema energético en el T-MEC. Nadie quería decirle a Donald Trump que estaban rotas las relaciones, dice y agrega que le dijeron que México era un país independiente.

08:17- “No hubo realmente protestas, fueron muy respetuosos”, asegura López Obrador tras su reunión de ayer, de cinco horas, con John Kerry y empresarios de EU a quienes expuso la reforma energética.

El señor Kerry muy respetuoso, entendiendo que ha habido un cambio en México y ya no se puede mantener la misma política, dice López Obrador tras su encuentro por la reforma energética.

08:16- Describe que la reforma eléctrica plantea un compromiso de estado de impulsar la transición energética a través del desarrollo científico y tecnológico; la política del actual gobierno no apuesta a la contaminación.

08:11- No hay infraestructura suficiente, por eso el papel relevante de Rusia en el gas y por eso insistimos en la autosuficiencia, expresa al decir que Joe Biden ordenó ayer liberar un millón de barriles de petróleo para detener la escalada de precios ante la guerra. Asegura que puede haber licitaciones.

08:05- El Presidente asegura que están cancelados los contratos de autoabasto: “están declarados ilegales y no podemos violar nuestras leyes”. No se trata de una iniciativa estatista ni expropiatoria, lo que se busca es rescatar a Pemex y a la CFE por seguridad nacional y para establecer precios justos, dice al exhibir el proyecto sobre la reforma eléctrica que ayer presentó a John Kerry.

07:59- Habla de un modelo de compartir utilidades con empresas extranjeras: nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero lo estamos respetando: aun así, todavía no hay inversión. Acusa que se han vendido las acciones y las empresas han optado por la especulación financiera. “Estamos actuando con tolerancia, sin autoritarismo, sin arbitrariedad”, dice sobre la participación de empresas privadas y la reforma eléctrica.

07:56- Se les dejó claro que tendrán prioridad las empresas públicas, como CFE y Pemex, “por el bien del pueblo”, añade al mencionar que se dejaron concesiones abiertas a empresas “y ninguna de Estados Unidos”.

07:53- También menciona que expuso ante John Kerry que si hay actos de reincidencia de empresas, vinculados al huachicol, se aplicarán sanciones penales, incluida la revocación del permiso.

07:50- López Obrador exhibe el documento que ayer presentó a John Kerry sobre la reforma eléctrica, que plantea el programa Sembrando Vida, un límite diario de extracción de petróleo, la no autorización del fracking, la modernización de refinerías, la adquisición de Deer Park y la no crear plantas de carbón, entre otros.

07:46- Destaca que tras su encuentro con Kerry y empresarios estadounidenses, se explicó el compromiso de no crear plantas de carbón, no producir combustóleo y modernizar las hidroeléctricas.

07:44- Se les explicó el por qué de la reforma eléctrica y al parecer se sintieron atendidos y satisfechos, dice López Obrador tras su encuentro de ayer con empresarios de EU y John Kerry, enviado de Joe Biden para el clima.

07:40- Al destacar un fortalecimiento a la CFE, López Obrador confía en que “no nos pase lo de España; están pagando los españoles 10 veces más por la luz que lo que se paga en México, porque tenemos nosotros participación en el sector”.

07:35- “Me he quedado anonadado (...) coincido contigo, ya no voy a responder nada, hay que esperar a que la Corte resuelva”, bromea López Obrador con un youtuber que le preguntó su posicionamiento luego de que la oposición en el Congreso pidió a la ministra de la Corte, Loretta Ortiz, excusarse en debate de la Ley Eléctrica.

07:32- “Ojalá la sostengan”, dice el presidente luego de que el PRI echó abajo una propuesta de reforma eléctrica.

07:31- ¿Cómo el PRI va actuar en contra del ideario del general Cárdenas y de Adolfo López Mateos? ¿En qué se van a convertir? Ojalá los dirigentes dejen a sus legisladores votar de acuerdo a sus convicciones por la reforma eléctrica, dice.

07:26- López Obrador a los legisladores de oposición que ven con buenos ojos su reforma eléctrica: “¡Que se revelen y se pongan del lado del pueblo para que sean auténticos representantes populares. Va a ser una vergüenza que se pongan del lado de las empresas extranjeras!”. Destaca que se busca fortalecer a la CFE y destaca las figuras de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos.

07:19- Habla de una huelga de la industria textil por sobreexplotación, trabajos precarios y trabajo infantil. Dice que Francisco I. Madero apoyó a los trabajadores.

07:18- Pide a Pablo Gómez, titular de la UIF, que informe a ahorradores de Ficrea sobre remates para beneficiarlos.

07:14- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional. Informa que el Infonavit ya aplica un programa de apoyo “a gente humilde” con dinero de “un presunto fraude” que se recuperó.