Expertos contradicen a AMLO: Ejército sí busca poder político

Contrario a lo que piensa el presidente Andrés Manuel López Obrador de que al Ejército Mexicano no le interesa el poder, analistas políticos consideran que a las Fuerzas Armadas sí les interesa y el que un militar pudiera llegar a ser candidato presidencial simbolizaría aumentar la militarización que ya ocurre en México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, expertos consideraron también que las declaraciones hechas por Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación, buscan desviar la atención de problemas como la inseguridad y posicionar su nombre entre la población para que lo conozca como aspirante a la candidatura presidencial.

José Antonio Crespo, integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que no sería lo más adecuado que un militar pueda llegar a la boleta electoral en 2024, pese a que la Constitución lo permite.

“Simbólicamente sí significa lo que está pasando: la militarización, la mayor fuerza que está teniendo el Ejército por el hecho de que comienza a intervenir políticamente más de lo normal, que de repente salen posiciones a favor del actual proyecto. No tendrían [el Ejército] que pronunciarse por ninguno proyecto, ellos no tiene por qué tomar partido y que encima llegara un militar, estaríamos más militarizados, aunque sea legal no sería algo muy adecuado”, subrayó

Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, aseguró que López Hernández hizo esta declaración para distraer a la población de asuntos graves que afectan a la población y consideró que no hay condiciones para que un militar sea Presidente.

“El secretario de Gobernación está haciéndole el juego al Presidente, nos está queriendo distraer de los temas importantes”, destacó.

La misma opinión comparte Luis Estrada, director general de SPIN-Taller de Comunicación Política, quien consideró que esta declaración del secretario de Gobernación sólo busca crear polémica para que la población lo conozca y aumente su presencia como aspirante presidencial para 2024.

“Yo creo que la intención de Adán Augusto busca que la gente lo conozca por esas declaraciones, es decir, ¿cómo te puedes hacer famoso? Sal en un reality show o da unas declaraciones como esas”.