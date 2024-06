Tras asistir este jueves a Acapulco para supervisar el Plan de Reconstrucción del puerto y Coyuca de Benítez tras el paso del huracán “Otis”, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a las personas acapulqueñas por ser agradecidas.

“La gente de Acapulco, mis respetos, me quito el sombrero. Qué bondad porque el conservadurismo siempre sostiene que el pueblo es mal agradecido. ¡No, no, no! El pueblo es muy fraterno, no traiciona, pero en el pensamiento conservador, eso prevalece.

“El que se mete a redentor, termina crucificado”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes 14 de junio en Palacio Nacional.

Lee también AMLO mantiene 10 mil elementos de la Guardia Nacional en Acapulco, tras paso de "Otis"

Al acusar que los conservadores piensan que “el pueblo es tonto” y “le atribuyen al pueblo la ignorancia”, el Presidente señaló que ante la devastación que dejó “Otis”, se burlaron de él porque se atascó cuando iba al puerto.

“La gente de Acapulco en la pasada elección ¡Una cosa, como si se tratara de Tabasco!”, dijo al destacar que a los acapulqueños se les atendió “en su desgracia” y son “gente buena”, “consciente” y “agradecida”.

“La gente supo agradecer, aun con toda la campaña en contra”, expresó.

Lee también Arlequín.- Los jueces del pueblo