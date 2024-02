En una nueva emisión de Con los de Casa el Director General Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte estuvo junto a Maite Azuela, Juan Pablo Becerra-Acosta y como invitada la ministra Lenia Batres quien salió en defensa de la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lenia Batres aseguró que aunque la relación con sus compañeros y compañeras ministras va avanzando dentro del "frenético ritmo" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ella es evidente el clasismo porque "pertenece a otro segmento social".

"Los ministros provienen de estratos muy altos, implica una percepción de realidad distinta. Cuando todos coinciden con el mismo estrato social hay una limitante", dijo Batres al decir que se sentía diferente, con otras costumbres, distintas a las de los ministros en turno.

"Esto es un mal síntoma de un país desigual, creer que la Suprema Corte era un espacio que tenía dueños en el que no debían entrar quienes no cumplieran determinadas características socioecónomicas, de identidad política y de interés específicos. Mal llamado 'Caballo de Troya' como si la Suprema Corte fuera un espacio privado en el que uno llega de invasor de un ejército enemigo, es de quienes se sienten agredidos de que esté yo allí", expresó Batres.

Para la columnista Maite Azuela, la reforma al Poder Judicial no resuelve la justicia para la personas. "Sin embargo, no es la Suprema Corte o ministros quienes pueden dotar de justicia, a traviesa más por los ministerios públicos y fiscalías ¿Por qué no pensar en profesionalizar a fondo a estas áreas en donde se desatiende a la gente?", cuestionó la politóloga.

La autonombrada ministra del pueblo aseguró que la relevancia de su cargo es que las resoluciones de la Suprema Corte son casos importantísimos y en estos se ven involucrados intereses económicos y políticos, principalmente de empresas.

También Juan Pablo Becerra-Acosta crítico que el partido en turno, intenten minar las instituciones al concentrar los poderes en uno solo.

