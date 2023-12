El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como buena la alianza de expriistas a la precampaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

“Todas las alianzas son buenas, cuando tienen un objetivo superior, cuan do hay por delante un ideal, un programa, cuando no nos mueve el interés personal por legítimo que sea, si no nos mueve el servir a los demás”, dijo.

En conferencia de prensa, en Acapulco, aseguró que no importa la mala fama que tengan algunos, porque es parte de la política, y la perfección sólo tiene que ver con “el creador”.

“Eso lo hacen todos los partidos en el mundo, se alían, y también los políticos y las organizaciones sociales, es algo consustancial a la política, si son buenos, son malos, si tienen mala fama o buena fama, pues eso depende de cómo se vean las cosas. La política se hace con mujeres y hombres, y la perfección nada más tiene que ver con el creador, pero los seres humanos, todos cometemos errores”, expresó.

El presidente López Obrador añadió que tampoco importa que algunos de los expriistas que se incorporaron a la precampaña de Sheinbaum, tengan denuncias por corrupción.

“Aunque en un tiempo se hayan portado mal, pero deciden cambiar, y terminar en el último tramo de su vida ayudando, siendo consecuentes, pues adelante. Es la temporada, estamos en vísperas de una elección y se va a estar hablando mucho de eso, y más porque está de por medio la sucesión presidencial”, expuso.

