Luego de que Adrián Rubalcava, Eruviel Ávila y Alejandro Murat conformaron la "Alianza Progresista" a favor de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum, diversos priístas criticaron su "cambio de bando".

Aquí repasamos los desencuentros de esos expriístas respecto a los colegas que tomaron la decisión de abandonar al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Adrián Rubalcava VS Taboada en la CDMX

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava anunció sus aspiraciones a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México rumbo al 2024, sin embargo, el 17 de noviembre de este año, el Frente Amplio Va Por México conformado por el PAN-PRI-PRD, anunció como candidato único a Santiago Taboada.

Ante esto, al día siguiente el 18 de noviembre, Rubalcava renunció al PRI y acusó a "Alito" Moreno de no tener palabra.

Desde enero de este 2023, Adrián Rubalcava se quejó de los métodos del Frente Amplio para elegir a su candidato, por lo que el diputado de Morena, Janecarlo Lozano invitó al alcalde a sumarse a Morena.

“Todos los que se sientan traicionados por sus dirigencias, traicionados por otros partidos, acá son bienvenidos, acá pueden encontrar una ruta y acá son necesarios para seguir sirviendo", dijo el legislador.

Lee también Adrián Rubalcava renuncia al PRI para apoyar a Sheinbaum

Eruviel Ávila y su respaldo a Delfina Gómez

Mientras tanto Eruviel Ávila, senador, expresidente municipal de Ecatepec y exgobernador del Estado de México, renunció al PRI desde el 13 de julio de este año.

Por medio de su cuenta de X compartió algunos de los motivos por los cuales había tomado la decisión.

"He decidido renunciar al @PRI_Nacional. El rumbo que le está dando su dirigencia no coincide con lo que necesita #México. Esta es la decisión más difícil de mi vida política. Renuncio al PRI, pero jamás a la gente, por quien seguiré trabajando y con quien estoy muy agradecido por su apoyo a lo largo de mis 30 años de servicio público", escribió Ávila.

He decidido renunciar al @PRI_Nacional. El rumbo que le está dando su dirigencia no coincide con lo que necesita #México. Esta es la decisión más difícil de mi vida política. Renuncio al PRI, pero jamás a la gente, por quien seguiré trabajando y con quien estoy muy agradecido por… — Eruviel Ávila (@eruviel_avila) July 3, 2023

Aunque se aseguró que el exgobernador estaba en pláticas con Manuel Velasco para sumarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con quien mantiene alianza Morena, no se concretó nada.

Recientemente Eruviel Ávila respaldo el llamado de la gobernadora morenista del Edomex, Delfina Gómez, sobre el enfretamiento en Texcaltitlán que dejó 14 muertos.

Lee también Eruviel Ávila, Murat y Rubalcava anuncian alianza en apoyo a candidatura de Sheinbaum

Alejandro Murat y la política de la esperanza

El pasado viernes 17 de noviembre, Alejadro Murat, exdiputado federal, director del Infonavit y exgobernador de Oaxaca, anunció su renuncia al PRI "con carácter irrevocable".

Murat posteó un video en sus redes sociales en el que agradeció a quien dentro de dicho partido ha luchado por un México mejor.

En su comunicado reprobó la "política del miedo y del odio" y aseguró que "no puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político".

Por lo que aseguró que cree en las alianzas con el pueblo y que decidió participar la "política de la esperanza" antes que en la "política del cinismo", algunas frases utilizadas por la militancia morenista.

Además, anunció la creación de la "Alianza Progresista por México" que permitirá un espacio de diálogo sin distinción para que puedan participar.

Lee también Priistas reaccionan a cambio de bando de Rubalcava, Eruviel Ávila y Murat; "es para evitar eventuales acusaciones de corrupción": Añorve

A la opinión pública:

Comparto que he presentado mi renuncia con carácter irrevocable al PRI. pic.twitter.com/jQtK1Ov92P — Alejandro Murat (@alejandromurat) November 18, 2023





Lee también Vacuna Pfizer se venderá en estas cinco farmacias; te decimos el precio

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/rcr