El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve rechazó que la salida de los senadores Nuvia Mayorga y Jorga Carlos Ramírez Marín debiliten a la bancada tricolor en la Cámara Alta, en entrevista durante la sesión de la Comisión Permanente, en San Lázaro.

“Al PRI no nos debilita, nosotros estamos claros de cerrar filas con el presidente Alejandro Moreno Cárdenas, estamos claros de cerrar filas con Xóchitl Gálvez, estamos haciendo lo que nos corresponde. No sé si representen tres votos, pero nosotros representamos más”, comentó.

Ayer, los ex gobernadores Eruviel Ávila y Alejandro Murat, junto con otros 14 ex priistas, entre elos el alcalde de Cuajimalpa Adrián Ruvalcaba, anunciaron su salida del PRI, lo que el senador calificó como una forma de acceder a una embajada, como en el caso de otros ex gobernadores tricolores que han abandonado sus filas.

“A ver, ya es un reciclaje muy elemental, no, con todo respeto, es un reciclaje que tiende a una estrategia política muy elemental, muy, muy elemental. Seguramente algunos de ellos están buscando embajadas, pues no digo que todos, pero seguro pueden ser premiados con embajadas”, expresó.

Señaló que varios de ellos ya habían sido expulsados del partido, por el Consejo Político Nacional, y lo que buscan es protección en Morena, y por eso renunciaron al PRI.

“Algunos de ellos, por lo que están buscando, es un manto protector ante todos los faltantes que todavía tienen en la auditoría superior de la Federación, ahí están los números y además ese manto protector, pues es parte de la impunidad que algunos de ellos seguramente, pues han estado negociando con el Gobierno y con la candidata que ellos ahora representan y por supuesto, que a nosotros”, dijo.

Ante los medios de comunicación que cubren los trabajos de la Comisión Permanente afirmé que la anunciada alianza de ex priistas pretende un manto de impunidad ante eventuales acusaciones de corrupción para la mayoría de ellos y la falta de solventación ante la revisión de sus…

