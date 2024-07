La Asociación Mexicana de Juzgadoras mostró su sororidad a la ministra Norma Lucia Piña, quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, para que enfrente los retos que tiene a su cargo.

Dicha organización destacó que, al ser la primera mujer en alcanzar un alto cargo, enfrenta los retos propios de la responsabilidad que tiene asignada, ya que los emergentes de los tiempos políticos que tenemos y el contexto de la violencia política de género, por su condición de mujer.

“Observamos que se pretende desde la política ordenar a la justicia, escuchamos que se reprocha a las personas juzgadoras su falta de oficio político, invitamos a reducir la crispación existente, recordamos a la sociedad, que las y los jueces no somos políticos, no debemos tener oficio para ello, pues nuestra labor constitucional exige, entre otros, reflexión, excelencia, integridad, patriotismo, lealtad e imparcialidad, pero no oficio político, porque como árbitros de los conflictos, buscamos como fin último la justicia y no la popularidad, aseguraron las juzgadoras.

Asimismo, hacen eco de los desafíos que están enfrentado en el ejercicio de su encargo y cierran filas con la ministra presidenta, para reiterar su apoyo institucional, además tienen presente que la lucha de una mujer contra la desigualdad es la lucha de todas.

“A pesar de cualquier silenciamiento, reiteramos con la mayor convicción nuestra postura de que el diálogo es el único camino en el estado democrático para alcanzar el consenso, preservar la gobernabilidad y evitar la confrontación y el autoritarismo”, aseguraron.

