La jueza de Distrito Especializada en Materia de Trabajo, Ingrid Terán Olguín, refutó la información proporcionada por el Gobierno de México en torno al salario de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A través de su cuenta de X, la jueza negó ganar la cantidad descrita por la publicación del Gobierno de México. “Falso!! Yo no gano $12,549 diarios. Ni la mitad… ni la 3a parte… por favor no mientan así”, escribió en su red social.

La publicación original describió que los ministros perciben al día más de 106 veces el salario mínimo y hasta 38 veces más que los trabajadores de base del Poder Judicial.

“Con la reforma, más austeridad y menos privilegios”, se lee en la red social del Gobierno de México, misma que acompañó con una imagen ilustrativa en la que describe un sueldo de 12 mil 549 pesos diarios para jueces; 15 mil 469 para un Consejero de la Judicatura, mientras que para un Ministro de la SCJN describió una cifra de 26 mil 408 pesos como sueldo diario con prestaciones, según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024.

Después de la negativa de la jueza Ingrid Terán, un usuario cuestionó su declaración. “Pero con los moches ganas 20 veces más”, escribió como respuesta. Sin embargo, la jueza lo negó. “No, jamás! Yo no soy corrupta. Ni una sola vez en mi vida, ni lo seré jamás”, escribió a través de su cuenta de X.

Otro usuario explicó que la cifra referida por el Gobierno de México incluye en los ingresos las prestaciones superiores a las de la ley, seguro de vida, aguinaldo y la prima de riesgo, “sumados concuerdan o bien, se acercan a la cantidad presentada”, dijo.

“Aún sumándolo no da los doce mil mensuales, quizá quien sacó las cuentas, tomó esta información como base y de ahí salió el error. (...) Te repito no percibo ni con todo integrado y antes de impuestos 12000 diarios. Además yo no me asigné el salario”, concluyó la jueza.

















maot